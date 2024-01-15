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الإثنين، 15-01-2024 10:23 ص

صحيفة Bild: الجيش الألماني يستعد "لصد بوتين"

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الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة Bild، نقلا عن مواد سرية الطابع لوزارة الدفاع الألمانية، بأن الجيش الألماني يستعد لخوض الحرب ضد الجيش الروسي.

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وقالت الصحيفة الألمانية: "قد يحدث تصعيد بين الناتو وروسيا في شهر فبراير المقبل".


وذكرت الصحيفة، أن الحديث يجري عن سيناريو تدريبي يصف خطوة بخطوة، وشهرا بعد شهر، كيف سيتصرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكيف سيدافع الناتو عن نفسه.

وأضافت الصحيفة: "في سيناريو الجيش الألماني، سيبدأ التصعيد في غضون أسابيع قليلة. وقريبا سيدخل عشرات الآلاف من الجنود الألمان المعركة".


ووفقا للسيناريو الألماني، ستطلق السلطات الروسية موجة جديدة من التعبئة وستقوم بتجنيد 200 ألف شخص آخرين في الجيش في فبراير 2024.


وتشير صحيفة Bild إلى أنه في الربيع بالفعل، سيشن الكرملين هجوما واسع النطاق في أوكرانيا، وعلى خلفية عدم كفاية الدعم الغربي، ستتعرض القوات الأوكرانية للهزيمة بحلول يونيو 2024.


وبعد ذلك، وبحسب السيناريو المذكور أعلاه، ستبدأ في دول البلطيق مواجهات إثنية، مما سيجبر موسكو على نقل القوات والصواريخ متوسطة المدى إلى كالينينغراد لضرب ممر سووالكي (الذي يربط كالينينغراد مع بيلاروس عبر ليتوانيا).


وتؤكد الصحيفة على أن الناتو، سيقرر في مايو 2025، اتخاذ "تدابير ردع موثوقة" لمنع أي هجوم روسي على فجوة سووالكي من بيلاروس وكالينينغراد.


وذكر السيناريو السري، أن قائد قوات الناتو، سيوعز في "ساعة الصفر" بنقل 300 ألف عسكري، من بينهم 30 ألف ألماني، إلى الجناح الشرقي.

 

RT

 




 

 


 

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