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الثلاثاء، 06-12-2022 10:52 ص

صحيفة: الاتحاد الأوروبي ينشر حرس حدوده لأول مرة في دول البلقان

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الوكيل الاخباري- قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، إن الاتحاد الأوروبي سينشر عناصر من الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) في دول البلقان التي تسعى للانضمام إلى الاتحاد.

ووفقا للصحيفة، ستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها نشر موظفي الوكالة خارج حدود الاتحاد الأوروبي. وجاء طرح هذه المبادرة عشية قمة الاتحاد الأوروبي وغرب البلقان، التي ستعقد في 6 ديسمبر في تيرانا.

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وذكرت الصحيفة، أن سبب هذا الإجراء، يتلخص في وجود اتفاقات دخول بدون تأشيرة بين ألبانيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية وصربيا وكوسوفو غير المعترف بها، والعديد من الدول الثالثة، بما في ذلك البلدان ذات مستويات الدخل المنخفض.

تشعر بروكسل بالقلق إزاء التدفق المتزايد للمهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي عبر البلقان. ففي الأشهر العشرة الأولى من عام 2022، ارتفع عدد رعايا الدول الثالثة الذين دخلوا بشكل غير قانوني إلى أراضي الاتحاد الأوروبي عبر دول البلقان إلى 130 ألف شخص. وهذا هو أعلى معدل منذ عام 2015.

وحسب معلومات الصحيفة، قد يبدأ نشر وحدات "فرونتكس" في البلقان في الأشهر الأولى من العام المقبل.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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