الخميس 21-09-2023
الوكيل الاخباري

البنك المركزي يُثبت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية من دون تغيير

وفاة الفنان الاردني خالد الطريفي - صورة

الحبس 3 سنوات لبائع ألبسة مارس البلطجة في الزرقاء

التربية تعلن أسماء المستفيدين من مشروع سكن كريم - أسماء

الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين

كم يبلغ عدد المستثمرين الاجانب الذين حصلوا على الجنسية الأردنية ؟

الأزمات: مستمرون بتنفيذ تمارين محاكاة الكوارث وتقييم "درب الأمان 3" بداية الشهر المقبل

رئيس هيئة الأركان المشتركة يتفقد مركز الإصلاح والتأهيل العسكري

"البلقاء التطبيقية" تنعى نائب رئيسها الأسبق

الإحصاءات: استخدام مركبات عمومية لتنفيذ الدراسات والمسوحات الميدانية

الخميس، 21-09-2023 02:00 م

صحيفة: الجيش الصيني يكشف عن أولى طائراته المسيرة المقاتلة

65080fee42360464687a2655


الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة China Daily أن القوات البرية لجيش التحرير الشعبي الصيني كشفت عن أولى طائراتها المسيرة المقاتلة.

اضافة اعلان


وتبعا لمنشور أوردته الصحيفة فإن "طائرة KVD002 ستكون أول طائرة استطلاع بدون طيار مزودة بمنظومات قتالية ستعمل لصالح القوات البرية في الجيش الصيني، وتم عرض هذه الطائرة في إطار الدورة السادسة لمعرض المروحيات الصينية بمدينة تيانجين".


وبحسب المنشور فإن الطائرة المسيّرة الجديدة مجهزة بصاروخي "جو-أرض" من طراز AR-1، بالإضافة إلى معدات استطلاع، وتم تصميمها لإجراء استطلاع طويل المدى على مساحة كبيرة وتنفيذ ضربات عالية الدقة ضد أهداف مثل أنظمة الدفاع الجوي والمركبات المدرعة وتحصينات العدو.


ولم يتم الكشف عن مطور الطائرة بدون طيار، لكن الصحيفة تشير إلى أنها قد تكون نسخة محدّثة عن درونات CH-4، والتي يمكنها البقاء في الهواء لمدة تصل إلى 30 ساعة وتبلغ سرعتها القصوى 230 كلم/ساعة.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
p0gf986x

أكثر من 43 ألف نازح في ليبيا نتيجة الإعصار

650c10fd4c59b7046f765e03

الداخلية الفرنسية تصف تهديد "القاعدة" بشن هجوم على البلاد بالخطير

1688030444381 (1)

البرلمان العربي يدعو لتعزيز التضامن في مواجهة التحديات الراهنة

download

تكساس تفرض 200 دولار ضريبة سنوية على على سائقي السيارات الكهربائية

650be11f4c59b70137702b10

انفجارات في كييف ومناطق أوكرانية أخرى

AP23263409741143-696x464

خلال 24 ساعة .. اعصاران يضربان دولة جديدة ويخلفان ضحايا-فيديو

أخبار متعلقة
64f302d34c59b75fc17646a4

مكتب زيلينسكي يطلع ساليفان على احتياجات قوات كييف

233948 (1)

قاض أمريكي: واشنطن تخفي حقيقة فشل الهجوم الأوكراني المضاد

64ede1944c59b7634a72bb73

البرهان يتهم الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب

2023_08_04_05_11_25

مصرع 39 غالبيتهم من النساء والأطفال بجنوب دارفور

311691

بوتين يأمر مقاتلي «فاغنر» بالتوقيع على قسم الولاء لروسيا

64e97b0a4c59b7787f46109f

الجيش الليبي يوضح حقيقة توغل الجيش التشادي في الأراضي الليبية