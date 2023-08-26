السبت 26-08-2023
الوكيل الاخباري

مواطن يبلغ الشرطة عن حادثة طفل .. ثم كانت الصدمة ! - فيديو مؤلم

مصنع لصناعة الخلايا الشمسية في الاردن بحجم استثمار يبلغ 100 مليون دينار

الحنيفات: السلع لم تنقص في الأردن خلال أزمة كورونا

وزارة الاستثمار: أتمتة 95 خدمة للتسهيل على المستثمرين

حسم الجدل حول انتقال محمد صلاح الى السعودية

السعايدة: يجب توفير بنية تحتية متكاملة لمحطات شحن المركبات الكهربائية

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد غداً

100 ألف يتابعون أمسيات صيف الأردن بإربد

الحكومة : مشروع جديد في منطقة المقابلين بعمان

دهس 60 رأساً من الأغنام على الطريق الصحراوي

السبت، 26-08-2023 03:36 م

بوتين يأمر مقاتلي «فاغنر» بالتوقيع على قسم الولاء لروسيا

311691


الوكيل الإخباري - أمر الرئيس فلاديمير بوتين مقاتلي مجموعة «فاغنر» العسكرية الخاصة بالتوقيع على قسم ولاء للدولة الروسية بعد حادث تحطم طائرة يُعتقد أنه أودى بحياة رئيس المجموعة يفغيني بريغوجين، بحسب «رويترز».

اضافة اعلان


ووقع بوتين أمس (الجمعة) مرسوما من شأنه سريان التغيير بأثر فوري، وذلك بعد أن قال الكرملين إن تلميحات الغرب إلى أن بريغوجين قتل بأوامر منه «محض كذب»، وأحجم الكرملين عن تأكيد وفاة بريغوجين بشكل قاطع وأشار إلى ضرورة انتظار نتائج فحص جثث قتلى الحادث.


وقالت هيئة الطيران المدني الروسية إن بريغوجين كان على متن الطائرة الخاصة التي تحطمت مساء الأربعاء الماضي شمال غربي موسكو ولم ينج أحد ممن كانوا على متنها، وذلك بعد شهرين من قيادة بريغوجين لتمرد ضد قادة الجيش الروسي.

وأرسل بوتين يوم الخميس الماضي تعازيه إلى أسر القتلى، متحدثا عن بريغوجين بصيغة الماضي.


وأشار بوتين إلى أن «المعلومات الأولية» تشير إلى أن بريعوجين وكبار معاونيه في «فاغنر» قُتلوا جميعا وأثنى على بريغوجين، لكنه قال أيضا إنه اقترف بعض «الأخطاء الفادحة».


أوامر بوتين لمقاتلي «فاغنر» وغيرهم من المتعاقدين في المجموعات العسكرية الخاصة بالقسم الإلزامي على الولاء خطوة واضحة لإخضاع هذه المجموعات لسيطرة أكثر صرامة من الدولة.


ويلزم المرسوم الذي نشر على موقع الكرملين على الإنترنت أي شخص يؤدي مهمة لصالح الجيش أو يدعم ما تسميها موسكو «العملية العسكرية الخاصة» في أوكرانيا بأداء قسم الولاء الرسمي لروسيا.

ووصف المرسوم قسم الولاء بأنه خطوة لصياغة الأسس الروحية والأخلاقية للدفاع عن روسيا، وتتضمن ديباجة القسم تعهدا باتباع أوامر القادة وكبار الزعماء بدقة.


وأشار بعض الساسة والمعلقين الغربيين، من دون تقديم أدلة، إلى أن بوتين أمر بقتل بريغوجين عقابا له على التمرد الذي قام به في 23 و24 يونيو (حزيران) ضد القيادة العسكرية الروسية والذي كان يشكل أيضا أكبر تحد يواجهه بوتين منذ توليه السلطة في 1999.


وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أمس الجمعة إن هذا الاتهام وغيره من الاتهامات الكثيرة غير صحيحة.

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64ea00924236044b9e063609

ضابط أمريكي يتحدث عن فقدان كييف للسيطرة على الجبهة في كوبيانسك

311855

الصحفي الأميركي غيرشكوفيتش يطعن في قرار تمديد توقيفه بروسيا

64e9e9814c59b7787f4610d8

الدفاع الروسية: القضاء على نحو 690 جنديا أوكرانيا خلال يوم

64e9edb74c59b77dfc5af24e

الأمن اللبناني يوقف مواطنا روسيا وزوجته بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

main_image64e9fb8b97163

لبنان يسجل 1785 إصابة بالتهاب الكبد الفيروسي

64e9ec734c59b77dfc5af24b

أوكرانيا تعلن تشكيل لواء جديد للمسيرات البحرية

أخبار متعلقة
64d9cc3b4236047069019f5c

جون بولتون يلقي باللوم على بايدن والغرب في إخفاق الهجوم الأوكراني المضاد

64d8d8b942360421c05f64a9

فرنسا تعلن تحقيق أهدافها المرسومة للعام الجاري حول تدريب قوات كييف

287662

موسكو تتّهم كييف بتحريض الروس على استهداف مراكز التجنيد

image - 2023-08-07T161509.614

الجيش الروسي يتقدم نحو كوبيانسك

image (76)

الجيش الروسي يسيطر على بلدة شمال شرقي أوكرانيا

64ca420b4c59b72bfa54bedb

استطلاع يظهر نسبة الأمريكيين المؤيدين لإرسال قوات بلادهم إلى أوكرانيا