البرهان يتهم الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أن "قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب كبيرة في مختلف المدن السودانية، ونهبت أموال وممتلكات المواطنين، وانتهكت حرماتهم".



وأضاف البرهان أنه شرح تطورات الموقف للقيادة المصرية، ووضع مصر في الصورة الصحيحة للموقف، كما بحث أوضاع الجالية السودانية التي نزحت الى مصر بعد الحرب.

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وطلب البرهان من المجتمع الدولي أن ينظر إلى الحرب نظرة موضوعية، وأن يضع الأمور في نطاقها الصحيح حيث أن قوات الدعم السريع تريد الاستيلاء على السلطة وفي سبيل ذلك ارتكبوا كل الجرائم التي تعارض القانون الدولي والإنساني.



كما شدد البرهان على أن الجيش السوداني يريد أن يضع نهاية لهذه الحرب والمأساة التي حلت بالشعب السوداني وجدد التزامه بالسعي لإقامة فترة انتقالية حقيقية تستكمل المسار الديمقراطي وتؤسس لانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يمثله.

RT