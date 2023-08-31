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الخميس، 31-08-2023 03:18 م

قاض أمريكي: واشنطن تخفي حقيقة فشل الهجوم الأوكراني المضاد

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الوكيل الإخباري - صرح قاضي المحكمة العليا السابق في نيوجيرسي أندرو نابوليتانو، بأن السلطات الأمريكية تتعمد إخفاء الحقيقة عن المواطنين حول فشل الهجوم الأوكراني المضاد رغم كل الدعم الأمريكي والغربي.

جاء ذلك في حوار لنابوليتانو في برنامج جيمي دور شو، جاء فيه أن مصادر في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أخبرته أن التقارير والبيانات الاستخبارية لا تصل إلى الرئيس لأن المعلومات الواردة يتم فلترتها من قبل القيادة العليا للوكالة، فتصل فقط "المعلومات التي يريدون سماعها" في الإدارة الأمريكية.

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وقال القاضي: "أنا وسكوت ريتر والعقيد ماكغريغور نقول منذ فترة طويلة إن أوكرانيا ليس لديها فرصة لهزيمة روسيا. فالأسلحة التي نقلها (الناتو) إلى أوكرانيا قديمة جدا، والروس لديهم 3 خطوط دفاع لن تستطيع القوات المسلحة الأوكرانية الاقتراب منها". في الوقت نفسه لا زال الجنرال المتقاعد ديفيد بتريوس في الجيش الأمريكي يزعم أنه يجب الانتظار، و"سنرى كيف يكتسب الهجوم المضاد زخما".


وكان الهجوم الأوكراني المضاد قد بدأ في 4 يونيو الماضي، فيما نشرت كييف ألوية دربها حلف "الناتو"، ومسلحة بأسلحة الحلف، بما في ذلك دبابات "ليوبارد" الشهيرة.

 

RT

 




 

 


 

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