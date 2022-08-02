صدور مرسوم بحل مجلس الأمة في الكويت

الوكيل الاخباري- صدر اليوم الثلاثاء مرسوم بحل مجلس الأمة في الكويت وفيما يلي نصه:

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"مرسوم رقم 136 لسنة 2022 بحل مجلس الأمة بعد الاطلاع على المادة 107 من الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هجري.





وذلك بالاستعانة بسمو ولي العهد الكويتي لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية.



تصحيحا للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الاخر.

اضافة إلى ممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا".



يذكر أنه صدر أمس، مرسوم أميري بتشكيل حكومة جديدة تتضمن 12 وزيراً كويتيا.

كونا





