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الأحد، 05-12-2021 11:55 ص

تيار المردة في لبنان يرفض تسمية بديلا لجورج قرداحي

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الوكيل الإخباري-أعلن "تيار المردة" في لبنان، اليوم الأحد، أنه لن يسمي بديلا لوزير الإعلام المستقيل، جورج قرداحي.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال رئيس "تيار المردة"، سليمان فرنجية: "مع احترامنا ومحبتنا لكل الأسماء التي طُرحت في الإعلام فإن موقفنا الذي عبرنا عنه في بكركي بأننا لن نسمي بديلا للوزير جورج قرداحي لم ولن يتغير".

 


وكان جورج قرداحي قد أعلن يوم الجمعة الماضي، رسميا، استقالته من منصبه "حرصا على مصلحة بلدي وأهل بلدي، ولأنني لا أقبل أن أكون سببا لأذية اللبنانيين في السعودية والخليج".

روسيا اليوم

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