صورة معبرة .. الكشف عن هوية من أبلغ بايدن بفوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية

الوكيل الاخباري - كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، عن هوية من أبلغ بايدن بإعلان فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

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وذكرت مصادر في حملة بايدن لشبكة "سي إن إن"، أن "أحفاده كانوا أول من أقدموا على إخباره بأن السباق صب في مصلحته"، مشيرين إلى أن "حفيدة بايدن الكبرى، ناعومي، قامت بنشر صورة جدها على حسابها في تويتر بعد لحظات من تلقيه الأخبار السارة".



يذكر أن جو بايدن فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية على الرئيس الجمهوري، دونالد ترمب، وفق ما أعلنت وسائل إعلام محلية بارزة السبت.



وقال: "أعدكم بأنني سأكون رئيساً لجميع الأمريكيين، سواء صوتوا لي أم لا"، متعهدا، في خطاب إعلان النصر، بأن يكون "رئيساً لا يسعى إلى التقسيم بل إلى التوحيد".



في المقابل اتهم ترامب، بايدن بـ"الإسراع إلى طرح نفسه بشكل زائف على أنه الفائز" في الانتخابات، مؤكداً أن الانتخابات "لم تنته إطلاقا".

وقال: "نعرف جميعاً لماذا يسارع جو بايدن إلى طرح نفسه بشكل زائف على أنه الفائز، ولماذا يبذل حلفاؤه في الإعلام كل هذه الجهود لمساعدته: لا يريدون أن تُكشف الحقيقة"، مضيفاً: "الحقيقة البسيطة هي أن هذه الانتخابات لا تزال بعيدة عن النهاية".









