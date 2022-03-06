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الأحد، 06-03-2022 09:42 ص

ضبط كمية من المخدرات على الحدود العراقية الكويتية

عراق 2


الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات العراقية، ضبط كمية من مادة الكرستال المخدرة على الحدود الفاصلة بين العراق والكويت.

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جاء ذلك في بيان صادر السبت عن هيئة المنافذ الحدودية، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.


وقال البيان إن المفارز في منفذ سفوان الحدودي تمكنت من خلال المتابعة المستمرة عن طريق كاميرات المراقبة من رصد حركة تثير الشك.


وأوضح أنها تمكنت من ضبط كيلوغرام من مادة الكرستال المخدرة على الحدود الفاصلة بين العراق والكويت.


وأشارت هيئة المنافذ أن عملية الضبط جاءت بالتنسيق مع أحد عناصر حرس الحدود الذي لاحظ وجود شخص يستقل دراجة ثم لاذ بالفرار حال مشاهدته المفرزة.


وبينت أن المنتسب في حرس الحدود بدأ في مطاردة هذا الشخص إلا أن المتهم رمى المواد المخدرة، و لايزال يجري البحث والتحري عنه.


وأكدت الهيئة أنها تواصل القيام بواجباتها المناطة بها من أجل القضاء على انتشار المخدرات وسط المجتمع العراقي.

 

سبوتنيك عربي



 




 

 


 

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