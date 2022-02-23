الأربعاء 23-02-2022
الوكيل الاخباري

مجلس الوزراء يوافق على قرار جديد بشأن البيانات الجمركية

ولي العهد يلبي دعوة الحاجة حمدة - صور

تفاصيل جديدة من الأرصاد حول المنخفض الجوي الجديد

حماية المستهلك: نسبة كبيرة من المواطنين لا يلتزمون بإرتداء الكمامة

هام من المركزي حول المبالغ التي تتقاضاها شركات التأمين

شمول فئات جديدة بدعم التعرفة الكهربائية الجديدة

كريشان لموظفي البلديات : لا تتدخلوا في الانتخابات

ذبحتونا تحذر من رفع مرتقب لرسوم التنافس في الجامعات

الأردن يبيع الكهرباء إلى لبنان بـ 8.5 قروش للكيلو واط الواحد

جامعة اليرموك: تقديم قروض و مساعدات بقيمة 155 ألف دينار

الأربعاء، 23-02-2022 02:03 م

العراق.. قرار جديد في دعوى إعادة فتح باب الترشيح لمنصب الرئيس

العلم-العراقي


الوكيل الإخباري-أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأربعاء، قرارا جديدا في دعوى إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.

اضافة اعلان


وذكرت وكالة الأنباء العراقية، أن المحكمة الاتحادية كانت قد عقدت جلستها التداولية في دعوى الطعن بقرار فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (4) في الثامن من فبراير/ شباط 2022".

 

وأضافت أن "المحكمة قررت اليوم الأربعاء تأجيل البت بالدعوى إلى الأول من شهر مارس/آذار المقبل".

 

ولم تعقد جلسة الـ7 من فبراير/ شباط الجاري، والتي كان من المقرر أن يصوت مجلس النواب خلالها على مرشحي رئاسة الجمهورية، وذلك تبعا لغياب الكتل السياسية، باستثناء تحالف يضم مجموعة نواب "مستقلين".

 

 

وأكد النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي، شاخوان عبد الله، عدم وجود توافق سياسي لحسم موضوع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.


ويأتي ذلك بعد أن كانت المحكمة الاتحادية قد أعلنت عدم دستورية ترشيح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، لمنصب رئاسة الجمهورية واستبعاده من الترشيح، بعدما أصدرت قراراً مسبقاً بإيقاف إجراءات ترشحه.


في حين أصدرت رئاسة مجلس النواب  العراقي قراراً بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من 9 فبراير الجاري ولمدة (3) أيام.

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
images-110

تحديد القطاعات الروسية التي تستهدفها عقوبات بروكسل

541383Image1

العراق يرحب بالقرار الدولي بإخراجه من طائلة البند السابع

shutterstock_1223771284-730x438

مصر.. عقوبة صارمة على مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص

93-205332-air-accidents-in-algeria_700x400

امريكا .. مقتل 4 أشخاص بتحطم طائرة في هاواي

161850942127696100

روسيا تبدأ إجلاء الموظفين من جميع مقرات بعثاتها الدبلوماسية في أوكرانيا

1058972630_0_185_3087_1921_1920x0_80_0_0_7c687e1c953ce00fec22845a7324c506

ما هي الدول الداعمة لقرار روسيا الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين؟

أخبار متعلقة
resized_6fd5d-d2a98332thumbs_b_c_115e04f0e9df3f6be47cc1c0dda55134

العراق يعلن مقتل مسلح من داعش في ديالى

مجلس الأمن

مجلس الأمن الدولي يغلق ملف تعويضات العراق للكويت

549995-الجيش-الأوكرانى

كازاخستان: استخدام قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في لوغانسك ودونيتسك أمر مستحيل عمليا

thumbs_m_c_f4eb643e05e4cac853fa46db2997de22

الدفاع التركية تعلن تحييد 5 إرهابيين شمالي العراق

61e30cd542360433a8407fb4

العراق.. مجهولون يستهدفون مقر حزب رئيس البرلمان بقنبلة يدوية

620cf963423604212a14fdea

العراق.. احباط عملية تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية