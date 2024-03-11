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الإثنين، 11-03-2024 11:56 ص

طريقة جديدة للتحكم بدرونات FPV الروسية

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الوكيل الاخباري - بدأ مشغّلو المسيّرات الروس يستخدمون على نطاق واسع درونات FPV المتحكم فيها عن بعد عن طريق كابلات الألياف الضوئية.

وتجعل تلك الطريقة المسيّرات الجوية غير حساسة لأنظمة الحرب الإلكترونية المتاحة للقوات المسلحة الأوكرانية.

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يذكر أن الطائرات بدون طيار أصبحت سلاحا جديدا فعالا في العملية العسكرية الخاصة، وغيّرت بشكل جذري تكتيكات العمليات القتالية. ولكن تم إيجاد طريقة لا تقل فاعلية للحماية ضدها، إذ أن التحكم في معظم الطائرات بدون طيار يتم عن طريق الراديو، كما أن الاستخدام السليم للحرب الإلكترونية يقلل من مزاياها إلى حد بعيد.

وقد ساعدت المسيّرات تقنية تم اختراعها قبل 60 عاما واستخدمت لقيادة الصواريخ المضادة للدبابات، وهي "التحكم عن طريق الأسلاك"، تم تعديل هذه التقنية مع الأخذ في الاعتبار التقدم الحاصل في القرن الحادي والعشرين .ووفّر خط الألياف الضوئية مناعة مطلقة للضوضاء وقدرة عالية على تمرير الإشارات. وأصبحت الصواريخ المضادة للدبابات والصواريخ التكتيكية المزودة بنظام التوجيه هذا منتشرة على نطاق واسع في روسيا خارجها.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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