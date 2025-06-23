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بنك الاتحاد يوقع اتفاقية استراتيجية مع وقف ثريد ليصبح أول بنك داعم لبرنامج الوجبات الأسبوعية

بنك الاتحاد يوقع اتفاقية استراتيجية مع وقف ثريد ليصبح أول بنك داعم لبرنامج الوجبات الأسبوعية
بنك الاتحاد يوقع اتفاقية استراتيجية مع وقف ثريد ليصبح أول بنك داعم لبرنامج الوجبات الأسبوعية
 
الإثنين، 23-06-2025 12:47 م
الوكيل الإخباري-    في خطوة تعكس التزاماً راسخاً بالمسؤولية المجتمعية، أعلن بنك الاتحاد عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع وقف ثريد، المؤسسة الخيرية التي تدير أكبر برنامج إطعام دائم في المملكة. تهدف هذه الشراكة إلى رعاية برنامج وقف ثريد للوجبات الأسبوعية. اضافة اعلان

تم توقيع الاتفاقية في بنك الاتحاد من قبل معالي السيدة ناديا السعيد، الرئيسة التنفيذية لبنك الاتحاد، والمهندس منير الحجيري، رئيس مجلس التولية لوقف ثريد. 
يقوم بنك الاتحاد بموجب هذه الاتفاقية بتقديم ألف وجبة أسبوعياً، أي ما مجموعه 52,000 وجبة صحية ومتوازنة ستُقدَّم خلال العام لمحتاجيها بشكل يراعي أعلى معايير التكافل الاجتماعي في مساحة مفتوحة لكل من يقصدها ودون تمييز.
وتعليقاً على هذه الشراكة، قالت معالي السيدة ناديا السعيد: "نحرص دائماً في بنك الاتحاد على ترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية من خلال مواءمة مبادراتنا مع أهداف التنمية المستدامة، وفي مقدمتها الهدفين رقم 2 و3 المتعلقين بالقضاء على الجوع والفقر. ويسرّنا التعاون مع وقف ثريد في هذا الإطار من خلال دعم برنامج الوجبات الأسبوعية، لما يمثله من نموذج عملي للتكافل الاجتماعي ويحقق رؤية القطاع الخاص في تحقيق أثر مجتمعي واضح ومستدام." 
من جهته، ثمّن المهندس منير الحجيري، رئيس مجلس التولية لوقف ثريد، دور البنك الفعّال في دعم الوقف، وقال: "نعتز بهذه الشراكة الممتدة مع بنك الاتحاد، والتي تجسّد تلاقي رؤى وقف ثريد وتوجّهات البنك في خدمة المجتمع الأردني، وإحياء فضيلة الكرم كقيمة أصيلة في نسيجنا الوطني."
 وتأتي هذه الخطوة امتداداً لمسيرة بنك الاتحاد في تنظيم مبادرات تطوعية وخيرية تعزّز القيم الأسرية والمجتمعية وقيم التضامن والتكافل الاجتماعي وروح العطاء ضمن برنامجه الخاص بالمسؤولية المجتمعية.  

نبذة عن بنك الاتحاد
بنك الاتحاد هو مؤسسة بنكية ومالية تركّز جهودها على خدمة العملاء منذ عام 1987. تحتل مجموعة بنك الاتحاد مكانة بارزة في الأردن وتتكون من عدة شركات، من ضمنها شركة وساطة مالية (الاتحاد للوساطة المالية)، وشركة تأجير تمويلي (الاتحاد للتأجير التمويلي). كما يمتلك بنك الاتحاد حصة نسبتها 10٪ من البنك الوطني في فلسطين ويشغل مقعداً في مجلس إدارته. في عام 2017، استحوذ بنك الاتحاد على حصة مسيطرة من الأسهم في بنك صفوة الإسلامي. وفي عام 2024، توسّع بنك الاتحاد إقليمياً بافتتاح أول فرع له في العراق.
 
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بنك الاتحاد يوقع اتفاقية استراتيجية مع وقف ثريد ليصبح أول بنك داعم لبرنامج الوجبات الأسبوعية

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