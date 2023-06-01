الخميس 01-06-2023
الوكيل الاخباري

محمد بن سلمان يصل عمّان اليوم لحضور عقد قران الأمير الحسين ولي العهد

موسكو تكمل أعمال الترميم في المنازل التي أخليت بعد هجوم الطائرات المسيرة

الديوان الملكي ينشر فيديو مأدبة عشاء ولي العهد

نسب إشغال فنادق جبل عمّان وصلت لـ 95% نهاية الأسبوع الحالي

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

ولي العهد يرقص "الدحية" ويشعل مواقع التواصل- فيديو

ولي العهد بين حزيران الولادة وحزيران الزفاف

دمشق تحصي عدد رعاياها العائدين من السودان

التفاصيل الكاملة لحفل زفاف ولي العهد اليوم

إصابة شاب برصاص الاحتلال في القدس

الخميس، 01-06-2023 09:31 ص

طوكيو وواشنطن تعتزمان "التصدي معا" للصواريخ فرط الصوتية

6478306742360426a1574f04


الوكيل الإخباري- أعلن وزير دفاع اليابان ياسوكازو هامادا أن بلاده والولايات المتحدة تعتزمان مواصلة العمل على تعزيز قدرات الردع للبلدين، بما فيه بحث إمكانية تطوير أنظمة اعتراض الأسلحة فرط الصوتية.

اضافة اعلان

 

وقال هامادا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي لويد أوستن في طوكيو اليوم الخميس: "فيما يتعلق بموضوع التعاون في مجال التقنيات والأسلحة الدفاعية، توصلنا إلى رأي مشترك حول ضرورة توسيع نطاق البحث لإمكانية التطوير المشترك لطرق الاعتراض لمواجهة (الصواريخ) فرط الصوتية".

وأشار إلى أنه اتفق مع أوستن على توسيع التعاون في مجال الطائرات بدون طيار.

وفي نهاية العام الماضي، ذكرت وسائل إعلام يابانية أن طوكيو وواشنطن تدرسان إمكانية إجراء بحث مشترك لتقنيات اعتراض الصواريخ الباليستية برؤوس حربية فرط صوتية، مما قد يمكّن من تدميرها على ارتفاعات يستحيل لمنظومات الدفاع المضاد للصواريخ الحالية الوصول إليها.

وفي إبريل الماضي أفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن وثائق البنتاغون المسربة، بأن الولايات المتحدة تمتلك معلومات عن اختبار الصين لصاروخ فرط صوتي جديد.

 

روسيا اليوم

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6478435c4c59b725120e1597

موسكو تكمل أعمال الترميم في المنازل التي أخليت بعد هجوم الطائرات المسيرة

64783c6a42360443287b4725

دمشق تحصي عدد رعاياها العائدين من السودان

1685599692059

الولايات المتحدة تعلن عن حزمة أسلحة بقيمة 300 مليون دولار لأوكرانيا

647830454c59b7255e6797c7

قصف أوكراني لمدينة روسية والمحافظ يدعو إلى عدم تصديق الإشاعات

6477e7cc4c59b7342d267a17

الإمارات.. خطة جديدة لإنشاء نخلة كبرى في دبي- صور وفيديو

445

شقيقة زعيم كوريا الشمالية: سنطلق صاروخا فضائيا للاستطلاع مجددا قريبا

أخبار متعلقة
image - 2023-05-29T094549.692

كوريا الشمالية تخطر اليابان باعتزامها إطلاق قمر صناعي

646f343e4c59b723ef1cc235

مقتل 3 أشخاص بهجوم مسلح وسط اليابان

image - 2023-05-24T141545.042

كوريا الجنوبية تستضيف اجتماعاً لمنع تهريب أسلحة الدمار الشامل لأول مرة

646c62d342360439f27e81a5

رئيس استخبارات أوكرانيا: لا يسعني إلا القول إن الهجوم المضاد سيبدأ قريبا

646b0d0b4236045b95476f0d

الخارجية الصينية تستدعي سفير اليابان

image - 2023-05-21T144002.692

بايدن: مقترحات الجمهوريين بشأن سقف الدين غير مقبولة