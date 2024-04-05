عاجل فيديو - صاروخ "حزب الله " يصيب جنديا إسرائيليا

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، إصابة جندي جراء سقوط صاروخ أطلق من لبنان على بلدة المطلة، وتبنى "حزب الله" العملية، مؤكدا أنه استهدف آلية عسكرية وأوقع أفرادها بين قتيل وجريح.



وذكر الجيش الإسرائيلي أن الجندي أصيب إصابة طفيفة، مؤكدا أنه تم استهداف مصادر إطلاق النار.

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وأعلن "حزب الله"، بعيد منتصف ليل الخميس الجمعة، استهداف "آلية ‏عسكرية عند بوابة موقع المطلة بصاروخ موجه"، مؤكدا "إصابتها مباشرة وتدميرها وإيقاع ‏طاقمها بين قتيل وجريح".

وفي عمليات "حزب الله" الليلة أيضا، قال إن عناصره استهدفوا "تحركا لجنود وآليات العدو في موقع المالكية بقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية، وحققوا ‏إصابات مؤكدة".‏

إلى ذلك، أصيب ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة جراء تطاير الزجاج والحجارة إثر غارة إسرائيلية ليلا على منزل في بلدة كفرحمام، وفد تمت معالجتهم ميدانيا من قبل المسعفين.



