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رئيس الأركان الإسرائيلي يأمر بإعداد خطط لعملية برية في لبنان

الجمعة، 08-03-2024 10:18 ص

رئيس الأركان الإسرائيلي يأمر بإعداد خطط لعملية برية في لبنان

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الوكيل الاخباري - قالت القناة 13 الإسرائيلية إن رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي، أوعز بإعداد خطط لعملية برية ممكنة في لبنان واستخلاص الدروس من حرب غزة.

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وأضافت القناة أن هاليفي كلف الجنرال تشيكو تامير معد خطط العملية البرية في قطاع غزة، بالتخطيط لعملية برية جديدة في لبنان.


وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تبادلا لإطلاق النار بين حزب الله وفصائل فلسطينية من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.


 




 

 


 

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