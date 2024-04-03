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الأربعاء، 03-04-2024 10:46 ص

رصد إطلاق ما لا يقل عن 5 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل

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الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوت في الجليل الغربي، وتم رصد إطلاق ما لا يقل عن 5 صواريخ من جنوب لبنان. بدوره، أطلق الجيش الإسرائيلي قذائف فوسفورية على بلدة رامية.

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وأصدر الجيش الإسرائيلي تنبيهاً بدوي صافرات الإنذار عند الساعة العاشرة صباحاً، ثم عند الساعة 10:15.


وحسب الوسائل الإعلامية، فإن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات حرفيش، نطوعا، ألكوش، فسوطه، ومتات في الجليل الغربي.


بدورها، أفادت قناة "المنار" بأنه في إشارة إلى وقوع إصابات أكيدة في صفوف الجيش الإسرائيلي بعد استهداف صباحي تعرضت له قواته في القطاع الأوسط وشهد تفعيلاً للقبة الاعتراضية. "أطلقت المرابض المعادية نحو 60 قذيفة فوسفورية و20 قذيفة مدفعية ثقيلة، وأطلقت الدبابات قرابة 20 قذيفة مباشرة على بلدة عيتا الشعب، فيما استهدفت بلدة رامية بـ 5 قذائف فوسفورية".

ٌRT


 




 

 


 

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