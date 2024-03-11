الإثنين 11-03-2024
الوكيل الاخباري
 

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الإثنين، 11-03-2024 02:25 م

حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية ويحقق إصابة مباشرة

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الوكيل الإخباري- قال حزب الله اللبناني إن مقاتليه استهدفوا موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابة مباشرة.اضافة اعلان


كما أكد أن قواته استهدفت مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع بـ4 مسيرات وأصابت الأهداف بدقة، حسب وصفه.

وفي وقت سابق أفاد مراسل الجزيرة بدوي صفارات الإنذار في بلدات عدة بالجولان بعد الاشتباه بتسلل مسيرة من لبنان، مشيرا إلى أن غارة إسرائيلية استهدفت محيط بلدة الجبين جنوبي لبنان.

بدوره أفاد الجيش الإسرائيلي بمهاجمته من قال إنهم مجموعة مسلحين بصواريخ مضادة للدروع في منطقة مزارع شبعا في جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قوات الاستطلاع رصدت المسلحين وإن طائرات مقاتلة أغارت على أماكن تواجدهم في المنطقة.

 




 

 


 

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