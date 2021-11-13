السبت 13-11-2021
الوكيل الاخباري

اصابات اثر حادث سير على طريق اربد عمان

وزير الخارجية يشارك في أعمال منتدى صير بني ياس

الخصاونة يعفي الكايد من مهامه كمفوض لجناح الأردن في إكسبو

الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ الخفيفة للبلديات

وظائف شاغرة للأطباء الجدد

حملة نظافة شاملة في إربد

الاوبئة : نسبة تطعيم طلبة المدارس لا تتجاوز 6%

3 وفيات إثر حوادث تدهور وتصادم السبت

منصّة زين للإبداع تحتفل بالذكرى السابعة لتأسيسها

بلدية مأدبا تنعى عامل وطن- صورة

السبت، 13-11-2021 01:28 م

عدم استقرار جوي بالمملكة السعودية وتحذيرات من السيول -فيديو

hajj-862019-001


الوكيل الإخباري-بدأت حالة من عدم الاستقرار للأجواء بالمملكة السعودية، مساء أمس الجمعة، بهطول الأمطار على الساحل الغربي من أملج وينبع وامتدت خلال ساعات الليل إلى تبوك والأجزاء المحاذية.

اضافة اعلان


وقال مدير فرع مركز الأرصاد الوطني بتبوك، فرحان العنزي: "بدأ تأثير الأمطار في الأجواء على منطقة مكة المكرمة وجدة ورابغ والمناطق المحاذية لها".


وتابع: "يتوقع كذلك أن تستمر حالة تأثير الأمطار اليوم إلى يوم الثلاثاء لتشمل بعض المناطق مثل حائل والحدود الشمالية والجوف وأجزاء من القصيم، ولا يستبعد أن تتكون بعض السحب الرعدية النشطة تصاحبها رياح نشطة، ومن الممكن أن يكون هناك بعض تساقط لحبات البرد".

وفي سياق متصل، أهاب مركز الأزمات والكوارث بإمارة مكة، تحت وسم #جدة_الآن، بالجميع أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول.


كما نوه، وفق حسابه على "تويتر"، بالابتعاد عن مناطق تجمع المياه، نظرا لتعرض محافظة جدة والمحافظات المجاورة لحالة مطرية اليوم وغدا الأحد، حسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد بالسعودية.


 

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_ac9409e9381cc1a0ba0dd617d4534139

انخفاض الدين الخارجي للعراق إلى 20 مليار دولار

191439e6-4820-430b-82bc-726b408b3ffc_16x9_1200x676

محكمة أمريكية تؤيد تعليق قرار لبايدن يلزم موظفي الشركات بالتطعيم

image-e1614597567527

الولايات المتحدة تعلن عن قلقها من إنشاء مجلس سيادة جديد في السودان

201910120354365436

مقتل 3 مدنيين بهجوم من مسلحين جنوب سوريا

المهاجرين-على-الحدود-البولندية-780x470

ثلاثة مهاجرين عرب يتعرضون للضرب على الحدود مع بيلاروسيا

5237536-12219306

العراق يعلن وقف الطيران المباشر مع بيلاروسيا