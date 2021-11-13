عدم استقرار جوي بالمملكة السعودية وتحذيرات من السيول -فيديو

الوكيل الإخباري-بدأت حالة من عدم الاستقرار للأجواء بالمملكة السعودية، مساء أمس الجمعة، بهطول الأمطار على الساحل الغربي من أملج وينبع وامتدت خلال ساعات الليل إلى تبوك والأجزاء المحاذية.

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وقال مدير فرع مركز الأرصاد الوطني بتبوك، فرحان العنزي: "بدأ تأثير الأمطار في الأجواء على منطقة مكة المكرمة وجدة ورابغ والمناطق المحاذية لها".



وتابع: "يتوقع كذلك أن تستمر حالة تأثير الأمطار اليوم إلى يوم الثلاثاء لتشمل بعض المناطق مثل حائل والحدود الشمالية والجوف وأجزاء من القصيم، ولا يستبعد أن تتكون بعض السحب الرعدية النشطة تصاحبها رياح نشطة، ومن الممكن أن يكون هناك بعض تساقط لحبات البرد".



وفي سياق متصل، أهاب مركز الأزمات والكوارث بإمارة مكة، تحت وسم #جدة_الآن، بالجميع أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول.



كما نوه، وفق حسابه على "تويتر"، بالابتعاد عن مناطق تجمع المياه، نظرا لتعرض محافظة جدة والمحافظات المجاورة لحالة مطرية اليوم وغدا الأحد، حسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد بالسعودية.





روسيا اليوم

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