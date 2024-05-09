السنغال.. 11 اصابة إثر انحراف طائرة ركاب عن المدرج قبل إقلاعها

الوكيل الإخباري- انحرفت طائرة "بوينغ 737" تقل 78 راكبا عن المدرج قبل إقلاعها من المطار الرئيسي في السنغال، مما أدى إلى إصابة 11 شخصا وتوقف الرحلات الجوية عبر المطار المذكور.

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وقال مطار "بليز دياغني" إن تحقيقا يجري لتحديد سبب الحادث الذي وقع حوالي الساعة 0100 بتوقيت غرينتش بينما كانت الطائرة من طراز "بوينغ 737-300" تستعد للسفر إلى مالي.



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي الطائرة تقف على العشب وجناحها مغطى برغوة إخماد الحرائق.



وقال بيان المطار إنه قام بتفعيل بروتوكولات الطوارئ لإجلاء الركاب، مضيفاً: "المطار مغلق حالياً... ومن المتوقع إعادة فتح المطار خلال الساعات القليلة المقبلة".





Transair Senegal Boeing 737-300 (6V-AJE, built 1994) was seriously damaged when it overran the landing runway at Dakar-Intl Airport(GOBD), Senegal. The left wing and engine caught fire but all 73 passengers were able to evacuate alive. There was unspecified number of injuries.… pic.twitter.com/SysgTSL3b8 May 9, 2024

RT