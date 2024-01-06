عريضة بريطانية لطرد السفيرة الإسرائيلية تكتسب زخما

الوكيل الاخباري - اكتسبت عريضة "Change.org"، التي تدعو إلى طرد السفيرة الإسرائيلية لدى بريطانيا تسيبي هوتوفلي، زخمًا كبيرًا، حيث جمعت أكثر من 80 ألفا و450 توقيعًا في يوم واحد.



وتؤكد العريضة، أن هوتوفلي، تستخدم حاليا "لغة الإبادة الجماعية".



وجاء في العريضة إن "السفيرة هوتوفلي، تستخدم لغة إبادة جماعية بشكل علني، وتدعو إلى ارتكاب أعمال إبادة جماعية، فيما يستمر التطهير العرقي في قطاع غزة والضفة الغربية".

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