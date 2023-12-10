وسائل إعلام: جونسون قد يتولى من جديد منصب رئيس وزراء بريطانيا

الوكيل الاخباري- كتبت صحيفة "Daily Mail"، أن بوريس جونسون قد يتولى مرة أخرى منصب رئيس وزراء بريطانيا، وذلك بفضل خطة لمجموعة من النواب المحافظين.

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وأفادت الصحيفة، نقلا عن أعضاء البرلمان من حزب المحافظين الحاكم بأن عددا من أعضاء الحزب المعارضين لرئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك يحاولون زعزعة استقرار وضع سوناك بسبب إقالة سويلا برافرمان من منصب وزيرة الداخلية، واستقالة نائب وزير الداخلية لشؤون الهجرة روبرت جانريك على خلفية الخلافات فيما يخص سياسة الهجرة.



وأضافت: "قد يعود بوريس جونسون إلى منصب رئيس الوزراء وفقا للخطط المدهشة التي يعدها أعضاء البرلمان من حزب المحافظين، حتى أنهم يدرسون احتمال ائتلاف سياسي مع نايجل فاراج".



واعترف أحد أنصار هذه الخطة أن أعماله تهدف إلى "تدمير" حكومة سوناك وجعل الزعيم شخصا يمكنه سد الفجوة مع حزب العمال.