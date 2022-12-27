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الثلاثاء، 27-12-2022 08:56 ص

عفو رئاسي عن رئيس كوريا الجنوبية السابق المدان بالفساد

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الوكيل الإخباري - صدر عفو رئاسي في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء عن الرئيس السابق المسجون لي ميونغ-باك يقضي بإنهاء الحكم الصادر بسجنه 17 عاما بتهم تتعلق بالفساد، وفق ما ذكر وزير العدل.

وقال الوزير هان دونغ-هون للصحفيين بعد اجتماع وزاري مع الرئيس يون سوك-يول إن لي كان ضمن قائمة من أكثر من 1300 شخص حصلوا على قرارات عفو خاصة "من منطلق الوحدة الوطنية الأوسع عبر المصالحة والتسامح".

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ويقضي لي (81 عاما) الذي سمح له بمغادرة السجن مؤقتا في يونيو الماضي بسبب سنّه وتدهور حالته الصحية عقوبة بالسجن 17 عاما بتهم تتعلق بالرشى والاختلاس.


واعتُبر الحكم فعليا حكما بالسجن مدى الحياة إذ أنه كان من المفترض ألا يطلق سراحه قبل العام 2036 عندما يكون بلغ من العمر 95 عاما.


ووجهت للرئيس السابق 16 تهمة جنائية عام 2018 وصدر الحكم بسجنه في 2020.


وأدين بجني أموال غير مشروعة تقدر بعشرات ملايين الدولارات وقبول رشاوى.

 

وتولى لي الذي عُيّن على رأس شركة بناء كبرى عندما كان في سن الـ35 قبل دخول معترك السياسة الرئاسة من العام 2008 حتى 2013.


وقاد البلاد خلال الأزمة المالية العالمية وفازت كوريا الجنوبية في عهده بحق استضافة أولمبياد 2018 الشتوي، لكن خصومه اتهموه بتقويض المعايير الديمقراطية وحرية التعبير.


وتعد قرارات العفو الأخيرة التي تدخل حيز التنفيذ غدا الأربعاء، المرة الثانية التي يستخدم فيها الرئيس يون سلطته لإصدار عفو منذ تولى المنصب في مايو الماضي.


وكثيرا ما ينتهي رؤساء كوريا الجنوبية في السجن بعد فتراتهم الرئاسية، وهو أمر يتم عادة لدى وصول خصومهم السياسيين إلى سدة الحكم.

 

البيان

 




 

 


 

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