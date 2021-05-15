عقب جنازة الشاب محمد الطحان ،، توتر على الحدود اللبنانية الفلسطينية

الوكيل الإخباري - أنس عشا - شيعت جموع غفيرة من الشعب اللبناني جثمان الشهيد محمد الطحان، والذي ارتقى برصاص الإحتلال الصهيوني على حدود فلسطين، بعد محاولته اجتيازها وتكسير كاميرات المراقبة الخاصة بقوات الكيان.

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ونعت فصائل المقاومة الفلسطينية واللبنانية الشهيد طحان "21" عاما ، وتواجدت جميعها في الجنازة المهيبة، حيث تم ترديد العبارات المعادية والمناهضة للكيان الصهيوني والتوعد بالرد على جرائمه، واصفين الطحان بشهيد القدس.

وبعد الجنازة توجه مئات اللبنانيون نحو الحدود حيث تم تحدي جنود الإحتلال واجتياز الحدود الجدار الفاصل ورفع الأعلام الفلسطينية واللبنانية عليها .