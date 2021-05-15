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مسيرات حاشدة تجوب المدن الأميركية رفضاً لعدوان الاحتلال

السبت، 15-05-2021 09:06 ص

مسيرات حاشدة تجوب المدن الأميركية رفضاً لعدوان الاحتلال

مراسل
جانب من المسيرات


الوكيل الإخباري - تتواصل في العديد من المدن الأميركية الرئيسية، المسيرات الاحتجاجية، رفضا لعدوان الاحتلال المتصاعد ضد الفلسطينيين واعتداءات المستوطنين المتواصلة لاسيما في القدس والداخل المحتل على المواطنين وممتلكاتهم.

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وخرج الآلاف من الفلسطينيين والعرب ومناصري القضية الفلسطينية في مسيرتين في مدينة شيكاغو بولاية الينويو سكرمنتو، وبولاية كاليفورنيا للتنديد بعدوان الاحتلال ورفضا للصمت الدولي على الجرائم التي ترتكب على مرأى ومسمع العالم.


وقال نائب رئيس التكتل العربي في الحزب الديمقراطي بولاية كاليفورنيا: إن ابناء الجاليات الفلسطينية والعربية وبمشاركة المئات من الاميركيين خرجوا في هذه المظاهرات الحاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني وتأييداً لنضاله المشروع وللتعبير عن غضبهم على عدوان الاحتلال الغاشم، وكان واضحاً التنوع بين المشاركين من مختلف طوائف المجتمع الاميركي وثقافاته وأديانه.


وتابع: "المنظمون قدموا في نهاية المسيرات عرائض خطية تطالب ممثليهم في مجلسي الشيوخ والكونغرس بالوقوف مع الحق الفلسطيني وضد العدوان.
من المقرر تنظيم مسيرات اخرى يوم غد في ولايات عدة لإعلاء الصوت الفلسطيني بضرورة وقف العدوان.

 

المصدر : وفا 

 

 




 

 


 

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