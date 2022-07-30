السبت 30-07-2022
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السبت، 30-07-2022 02:50 م

عقيد أمريكي يتوقع استقالة شولتس وحكومته بحلول نهاية هذا العام

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الوكيل الاخباري- أعرب العقيد الأمريكي دوغلاس ماكغريغور، عن اعتقاده بأن المستشار الألماني أولاف شولتس سيستقيل مع حكومته بحلول نهاية هذا العام.

وذكر ماكغريغور، الذي شغل سابقا منصب كبير مستشاري وزير الدفاع الأمريكي، في حديث مع برنامج Judging Freedom التلفزيوني، أن سبب هذه الاستقالة، سيكون الانخفاض الحاد في مستوى معيشة الألمان على خلفية العقوبات ضد روسيا. وافترض العقيد الأمريكي أن الحكومة الألمانية الجديدة ستتخذ مسارا نحو تسوية العلاقات مع روسيا الاتحادية.

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وقال: "لا أعرف ما الذي ستفعله هذه الحكومة، لكن يبدو لي أنهم سيقولون ما يلي: يجب أن نتوصل إلى تسوية مع روسيا، نحن بحاجة إلى السلام مع روسيا".

وتابع ماكغريغور أنه إذا اعتمدت ألمانيا والألمان على الولايات المتحدة، "فقد تقوم واشنطن بكل سهولة بتركهم يعانون لفترة طويلة".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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