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الأربعاء، 06-07-2022 04:29 م

العراق يعلن عن تسجيل 39 إصابة جديدة بالكوليرا

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 39 إصابة جديدة بالكوليرا، لافتة إلى أن إجمالي الإصابات تجاوز الـ200 إصابة.

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وفي بيان له، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر أن "الوزارة سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 39 إصابة جديدة بمرض الكوليرا".

وأشار إلى أن "المجموع الكلي لحالات الإصابة بهذا المرض بلغ 208 إصابات"، موضحا أنه تم تسجيل "حالتي وفاة جراء الكوليرا" في البلاد.

وأكمل البدر: "الإصابات بالمرض توزعت كالآتي": "كركوك (106 إصابات)، وبغداد/ الرصافة (50 إصابة)، وذي قار (19 إصابة)، وديالى (11 حالة)، والسليمانية (10 حالات)، والمثنى (3 حالات)، وبواقع حالتي إصابة في كل من بابل والكرخ وواسط وكربلاء، وإصابة واحدة في النجف الاشرف"، مضيفا: "أما الوفيات فقد توزعت بواقع حالة في كركوك والثانية في بغداد الرصافة".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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