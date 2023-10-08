الأحد 08-10-2023
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الأحد، 08-10-2023 10:17 ص

عودة حركة المرور على جسر القرم بعد توقفها لمدة 5 ساعات

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الوكيل الإخباري - استؤنفت حركة المرور على جسر القرم، اليوم الأحد، عقب توقفها لمدة خمس ساعات، دون أن تكشف السلطات عن سبب التعليق، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأعلن مقر عمليات تشغيل جسر القرم في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، أنه "تم استعادة حركة المركبات على جسر القرم"، وذلك بعد الإعلان عن تعليق حركة المرور على الجسر، يوم أمس السبت في الساعة 2105 بتوقيت موسكو.

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ويشار إلى أن حركة المرور على جسر القرم كانت قد شهدت توقفا مؤقتا لأكثر من مرة، خلال شهر سبتمبر الماضي، وأعلن مقر عمليات تشغيل جسر القرم، في الثالث من سبتمبر الماضي، تعليق حركة المرور على الجسر مؤقتا.

 

البيان

 




 

 


 

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