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الثلاثاء، 19-09-2023 09:35 ص

موسكو وبكين.. مواقف متطابقة حول أمريكا وأوكرانيا

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو وبكين لديهما مواقف متطابقة بشأن الولايات المتحدة وحل النزاع في أوكرانيا.

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وفي بيان نشر إثر محادثات بين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره الصيني وانغ لي، أشارت الوزارة إلى العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين.

وشدد على مواقفهما المتطابقة حيال تصرفات الولايات المتحدة على الساحة الدولية وبينها تلك المناهضة لروسيا والصين.

 

وأضاف البيان: «بحث الطرفان بالتفصيل في الوضع الراهن في أوكرانيا وأشارا إلى عبثية محاولات حل الأزمة من دون أخذ مصالح روسيا في الحسبان خصوصا من دون مشاركة روسيا».


ويزور وانغ روسيا منذ الاثنين، لإجراء محادثات متعلقة بالأمن. وتستمر زيارته حتى الخميس. وهي أحدث زيارة لمسؤول رفيع المستوى بين البلدين بعد سلسلة من اللقاءات في الآونة الأخيرة.


من جهة أخرى، أبلغ لافروف نظيره الصيني بالنتائج الرئيسية لزيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لروسيا من 12 سبتمبر إلى 17 منه، فيما أطلعه وانغ يي على محادثاته مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان.


وتشدد موسكو وبكين دائماً على صلابة شراكتهما وتعاونهما الاقتصادي والعسكري اللامحدود. وعلى صعيد النزاع في أوكرانيا، تحاول الصين أن تتخذ موقفاً محايداً رغم دعمها العلني للكرملين. ونشرت في فبراير وثيقة من 12 نقطة حول النزاع قابلته الأسرة الدولية بالتشكيك.


وخلال لقاء الوزيرين، قال وانغ لنظيره الروسي إن الخطة تأخذ في الاعتبار الهواجس الأمنية لكل الأطراف وتدعم اجتثاث جذور النزاع، على ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية.


وأكد أن صداقة جوار دائمة وتعاوناً استراتيجياً بين الصين وروسيا سيستمران في المساهمة في تطور كل من البلدين وفي تنشيطهما.

 

البيان

 




 

 


 

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