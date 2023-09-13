الأربعاء 13-09-2023
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الأربعاء، 13-09-2023 09:42 ص

أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط مسيرة في مقاطعة تفير

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الوكيل الإخباري - أفاد المكتب الصحفي لحكومة مقاطعة تفير المجاورة لمقاطعة موسكو بإسقاط مسيرة بواسطة أنظمة الدفاع الجوي فوق منطقة كوناكوفسكي بالمقاطعة.

وجاء في بيان صدر عن المكتب، اليوم الأربعاء: "قامت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية في 13 سبتمبر الجاري بتدمير طائرة بدون طيار في أراضي منطقة كوناكوفسكي بمقاطعة تفير. ولم تقع هناك إصابات".

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وأضاف أن أفراد الطوارئ يعملون حاليا في مكان الحادث.


وتابع: "كلف حاكم (المقاطعة) إيغور رودينيا، الهيئات في المقاطعة بتقديم كل المساعدات الممكنة لهم".

 

RT

 




 

 


 

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