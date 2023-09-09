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السبت، 09-09-2023 09:04 ص

الاستخبارات العسكرية الأوكرانية: نستخدم أساليب الناتو لاستهداف روسيا

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الوكيل الإخباري - صرح نائب رئيس إدارة الاستخبارات العامة لوزارة الدفاع الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، بأن الاستخبارات الأوكرانية تستخدم أساليب الناتو أثناء تدبير الهجمات ضد روسيا.

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وقال سكيبيتسكي في حديث للتلفزيون الأوكراني، إن الاستخبارات العسكرية "تحدد الأهداف والمواقع الحساسة إلى أكبر حد" أثناء شن الهجمات على روسيا، مضيفا أن الحديث يدور عن "المواقع العسكرية ومنشآت مجمع الصناعات العسكرية".

وأضاف أن القوات الأوكرانية تستخدم مختلف الوسائل، بما فيها الطائرات المسيرة وأنظمة الصواريخ والعملاء داخل روسيا.


وأكد: "ونستخدم كذلك أساليب الناتو، أي شركائنا".


يذكر أن القوات الأوكرانية استهدفت موسكو وعددا من المقاطعات الروسية بطائرات مسيرة في الفترة الأخيرة. كما شنت القوات الأوكرانية هجمات على جسر القرم بزوارق مسيرة كانت تحمل متفجرات.

 

RT

 




 

 


 

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