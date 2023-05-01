الإثنين 01-05-2023
الوكيل الاخباري

مفيد عاهد نهار.. مبارك الماجستير

الرئيس الفلبيني: بلادي لن تصبح نقطة انطلاق لعمل عسكري لأي جهة

ضبط سائقي مركبتين هددا السلامة العامة على الطريق - فيديو

الأردن يبحث مقترح تأسيس وكالة عربية للدواء في الرياض

فصل 42 طالبا من الجامعة الهاشمية على إثر مشاجرة الخميس

أسعار الفائدة.. الأسواق تترقب قرار الفيدرالي الأمريكي وأزمة المصارف تثير المخاوف

صندوق الملك عبدالله للتنمية يطلق مشروعا لدعم مشاركة الشباب خارجيا

ضبط اعتداءات مخالفة على خط ناقل الأزرق خو لسحب كميات كبيرة من المياه

ولي العهد للعمال: كل عام وأنتم بخير

الملكة: عيد عمال سعيد

الإثنين، 01-05-2023 11:47 ص

غالبية ساحقة تؤيد التعديلات الدستورية في استفتاء أوزبكستان

image


الوكيل الإخباري - أيدت غالبية ساحقة من المقترعين الاستفتاء الدستوري في أوزبكستان الذي سيتيح خصوصا لشوكت ميرزيوييف البقاء على رأس الجمهورية، وفق ما أظهرت نتائج أولية نشرتها اللجنة الانتخابية اليوم الإثنين.

وأوضحت اللجنة أن 90,21 بالمئة من المقترعين أيدوا التعديلات، في حين بلغت نسبة الاقتراع 84,54 بالمئة.

اضافة اعلان


وكانت هذه النتيجة متوقعة إلى حد كبير في أكبر دول آسيا الوسطى من حيث عدد السكان.


ترى السلطات أن تعديل ثلثي الدستور سيتيح إرساء الديمقراطية وتحسين مستوى معيشة 35 مليون نسمة في أوزبكستان.


بين أبرز الإجراءات، الانتقال من ولاية مدتها خمس سنوات إلى سبع سنوات وعدم احتساب ولايتين رئاسيتين ما سيتيح نظريا للرئيس الحالي البالغ 65 عاما البقاء في السلطة حتى عام 2040.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
644f768042360478d538dd53

الرئيس الفلبيني: بلادي لن تصبح نقطة انطلاق لعمل عسكري لأي جهة

image (2)

روسيا تستعد لهجوم أوكرانيا المضاد

644f724d42360451a4723da1

طهران: الضغوط الأمريكية تعيق مساعدتنا للبنان

tbl_articles_article_1854_257

أطباء أطفال في أوروبا يشكون نقص الأدوية

image (1)

انتخاب سانتياغو بينيا رئيساً جديداً لباراغواي

الأمم-المتحدة

برنامج الغذاء العالمي يعلن استئناف عمله في السودان

أخبار متعلقة
6449fe5c42360446b445077c

تونس.. "حركة النهضة" تختار بديلا مؤقتا للغنوشي

image - 2023-04-26T090420.873

إعدام سجين في سنغافورة يثير جدلا عالميا

1681814898630

الكشف عن دوافع منفذ الهجوم على رئيس الوزراء الياباني

image - 2023-04-17T085036.775

المدمرة الأمريكية "ميليوس" تعبر مضيق تايوان

162268-780x470

إغلاق مئات المدارس الإبتدائية في اليابان بسبب انخفاض معدلات المواليد

64290eeb4236045e6d7ee25e

الإكوادور تعلن حالة الطوارئ