الاعلام العبري: إيران ستدفع مليارات الدولارات مقابل التكنولوجيا الإسرائيلية

وحسب المصدر نفسه فقد "كشف هذا الفشل المحرج عن الوضع المزري لسلاح الجو الإيراني. تمتلك البحرية الإيرانية حاليا حوالي 150 طائرة مقاتلة، لكن معظمها قديم وغير مُجهز. معظمها طائرات أمريكية قديمة، مثل إف-14 توم كات وإف-4 فانتوم، اللتين تم شراؤهما قبل ثورة 1979، وعدد من طائرات ميغ-29 السوفيتية يزيد عمر هذه الطائرات عن 40 عاما، وتفتقر إلى الإمكانيات الحديثة".
وأضافت معاريف: "بعد فشل صفقة شراء كبيرة مع روسيا، تتجه إيران الآن نحو الصين. في عام 2023، اتفقت إيران مع روسيا على شراء 50 طائرة سوخوي-35 متطورة، ولكن حتى الآن لم تصل إلى إيران سوى أربع طائرات. ودفعت التأخيرات الروسية والعقوبات الدولية إيران إلى البحث عن بديل أرخص وأسرع".
مواصفات الطائرة الصينية J-10C
طائرة مقاتلة أحادية المحرك من الجيل الرابع والنصف، تُعرف باسم "التنين العظيم"، ومن أهم مزاياها انخفاض سعرها - أقل بحوالي 40-60 مليون دولار من الطائرة الروسية - وتوافرها الفوري. والطائرة مزودة برادار متطور، وقدرة عالية على المناورة، وصواريخ PL-15 بعيدة المدى قادرة على إصابة الأهداف من مسافات بعيدة".
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها إيران شراء طائرة صينية. ففي عام 2015، تفاوضت إيران لشراء 150 طائرة، لكن الصفقة انهارت عندما طالبت الصين بالدفع بالعملة الأجنبية، بينما عرضت إيران النفط والغاز فقط، وأدى حظر الأسلحة الدولي الساري آنذاك إلى إبطال الصفقة.
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