الاعلام العبري: إيران ستدفع مليارات الدولارات مقابل التكنولوجيا الإسرائيلية

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة معاريف العبرية بأنه من المقرر أن تشتري إيران مقاتلات صينية من طراز J-10C بعد حربها مع إسرائيل والولايات المتحدة الشهر الماضي، وفقًا لتقارير مختلفة.

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