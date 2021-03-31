الأربعاء 31-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

وزير الاعلام : الحكومة لن تجبر المواطنين على أخذ لقاح كورونا

تكليف سامر المجالي للقيام بمهام مدير عام الملكية الأردنية

الارصاد تحذر من طقس يوم الخميس

بايدن يطلق خطة لإنعاش الاقتصاد واستثمار تريليوني دولار

الصحة البريطانية: انخفاض وفيات كورونا

الصحة العالمية: اللقاحات الصينية ضد كورونا آمنة

الخشمان يكتب : تعيين المهندس المجالي خطوة بالاتجاه الصحيح

وزير الاعلام لـ الوكيل : لا قرارات بالسماح بآداء الصلوات في المساجد برمضان وفترة الحظر

قرارات لمجلس الوزراء

فرنسا تدرس تعليق الدراسة لمدة 4 أسابيع

الأربعاء، 31-03-2021 07:14 م

كانوا يسعون إلى حياة أفضل في أوروبا

غرق امرأتين وأطفال في انقلاب قارب قبالة الساحل الليبي

غرق
من المصدر


الوكيل الإخباري - قال مسؤول أممي يوم الأربعاء إن قاربا يقل عشرات المهاجرين انقلب قبالة الساحل الليبي مما أدى إلى غرق امرأتين وثلاثة أطفال، في أحدث فاجعة لمهاجرين يسعون إلى حياة أفضل في أوروبا.

اضافة اعلان

وقالت صفاء مسهلي المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة، إن الحادث وقع في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن قارب صيد وخفر السواحل الليبي تمكنوا من إنقاذ حوالي 77 مهاجرا وأعادوهم إلى الشاطئ.

 

وأوضحت مسهلي أنه تم اعتراض ما مجموعه 400 مهاجر وإعادتهم إلى ليبيا في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، ونقلوا إلى مراكز احتجاز.
وفقا للمنظمة الدولية للهجرة، تم اعتراض ما لا يقل عن 480 مهاجرا وإعادتهم إلى ليبيا يوم الأحد.


وغرق السفينة يوم الثلاثاء كان الأحدث على طول طريق الهجرة في وسط البحر المتوسط، حيث أفادت تقارير بوفاة أكثر من 55 مهاجرا الشهر الماضي قبالة سواحل ليبيا.


وبرزت ليبيا كنقطة عبور رئيسية للمهاجرين الفارين من الحرب والفقر في إفريقيا والشرق الأوسط في أعقاب الانتفاضة التي دعمها الناتو والتي أطاحت بالزعيم معمر القذافي ومقتله عام 2011.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
بايدن

بايدن يطلق خطة لإنعاش الاقتصاد واستثمار تريليوني دولار

60647864423604373b3f1d7c

السويد: قواعد الإغلاق أثبتت أنها ليست ناجحة

60646b26423604373b3f1d62

سفير إثيوبيا بالقاهرة: استئناف المفاوضات بشأن ملف سد النهضة مع مصر والسودان

مصطفى

الكاظمي يصل الرياض في أول زيارة رسمية للسعودية

330dsas

وفاة رئيس وزراء مصر الاسبق كمال الجنزوري

60642bd94236040f8550007b

مجلس الاتحاد الروسي يصادق على قانون يسمح لبوتين بالترشح مجددا للرئاسة

أخبار متعلقة
3202127142232497918370

إعادة فتح السفارة الفرنسية في ليبيا

10-11-1200x675

ليبيا تعلن السيطرة على تسرب نفطي قرب حقل الظهرة

32021823742928767932

الجامعة العربية تؤكد التزامها بدعم ومساندة السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا

6051d1364236041470711314

تركيا تدعو أوروبا للالتزام بحل دائم لأزمة الهجرة

604f68f5423604416a05f432

ليبيا.. وقفة احتجاجية في سرت للإفراج عن الأسرى

604c01ee4c59b7466207daa8

هزة أرضية بقوة 4.7 درجة في مقدونيا الشمالية