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الأحد، 13-03-2022 12:18 م

غرق 19 مهاجراً انقلب زورقهم بالبحر المتوسط

غرق-مركب


الوكيل الإخباري-أعلنت السلطات الليبية أن زورقاً يقل نحو عشرين مهاجراً انقلب في البحر المتوسط قبالة سواحل البلاد، الليلة الماضية، وفقد ما لا يقل عن 19 من ركابه يفترض أنهم لقوا حتفهم.

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وبحسب وكالة الانباء الليبية، قال خفر السواحل الليبي، إن 23 مهاجراً مصرياً وسورياً انطلقوا من مدينة طبرق شرقي البلاد في وقت سابق، جرى انقاذ 3 منهم نقلوا الى المستشفى، وتم انتشال جثة واحدة فقط ومازال البحث جاريا.


وحادثة الغرق تلك هي ضمن سلسلة محاولات لمهاجرين لعبور البحر المتوسط من ليبيا للوصول إلى شواطئ أوروبا، حيث برزت ليبيا كنقطة انطلاق رئيسية للفارين من الحرب والفقر في أفريقيا والشرق الأوسط أملا في حياة أفضل في أوروبا.


وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن 192 مهاجراً على الأقل غرقوا على الطريق وسط البحر الأبيض المتوسط في أول شهرين من عام 2022، كما تم اعتراض ما يزيد على 2930 مهاجرا وإعادتهم إلى ليبيا، فيما تم اعتراض ما لا يقل عن 32425 مهاجرا وإعادتهم إلى ليبيا في عام 2021.


ووفق المنظمة الدولية للهجرة، غرق ما لا يقل عن 1553 شخصا العام الماضي.

 

بترا

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