فتح حركة المرور في جميع ممرات جسر القرم بعد صيانته عقب هجوم إرهابي

الوكيل الاخباري- أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين انتهاء أعمال الصيانة والإصلاح بجسر القرم الذي طالته الأعمال الإرهابية، وإعادة فتح حركة المرور في جميع ممراته.

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وأضاف خوسنولين، "تم الانتهاء من ترميم الجزء المروري للمركبات من الجسر في أقصر وقت ممكن، وحركة المرور مفتوحة في جميع الممرات في كلا الاتجاهين".



وأكد خوسنولين أن الجسر مفتوح بالكامل لحركة مرور المركبات في جميع الممرات وقبل 39 يوما من الموعد المحدد.



وفي الساعات الأولى من صباح يوم 8 أكتوبر 2022، انفجرت شاحنة على جسر القرم، متسببة في اشتعال النيران في سبع ناقلات للسكك الحديدية وانهيار ممرين من الجسر جزئيا، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحادث بأنه هجوم إرهابي.



وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بأن منظم الهجوم على جسر القرم هو قسم المخابرات الرئيسي في وزارة الدفاع الأوكرانية.



وفقا للأمن الفيدرالي، تم تمويه العبوة الناسفة على شكل لفائف باستخدام شريط البولي إيثيلين الإنشائي على 22 منصة نقالة يبلغ وزنها الإجمالي حوالي 22.8 طن، وفي أوائل أغسطس تم إرسالها من ميناء أوديسا إلى مدينة روسه البلغارية.

روسيا اليوم