السبت 05-02-2022
الوكيل الاخباري

1250 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

التربية: ملتزمون ببدء دوام الطلبة في 20 شباط وجاهيا

تراجع ملموس في إصابات كورونا المسجلة بالسعودية

الأرصاد تُطلق تحذيرات مهمة للمواطنين

بريطانيا تغرم فيسبوك مجددا بـ 2 مليون دولار

9 إصابات إثر 235 حادثاً مرورياً في المملكة خلال 24 ساعة

سعر وموعد وصول أقراص "باكسلوفيد " المضادة لكورونا إلى الأردن

تعرّف على كميات الهطول المطري خلال المنخفض

بلعاوي يتوقع أن يصبح متحور (BA.2) السائد في المملكة

متخصص في علم الأوبئة: السلالات الجديدة لكورونا ستكون أقل خطورة وأكثر عدوى

السبت، 05-02-2022 10:36 ص

فرق الإنقاذ تصل إلى مكان الطفل ريان في البئر ولحظات قبيل انتشاله - بث مباشر

بدأ-الحفر-الأفقي-لإنقاذ-ريان


الوكيل الإخباري-تمكن رجال الإنقاذ المغربيون اليوم السبت من الوصول إلى مكان تموضع الطفل المغربي ريان في البئر العميقة التي سقط فيها يوم الثلاثاء الماضي.

اضافة اعلان

 

وشغلت عملية إنقاذ ريان، البالغ من العمر 5 سنوات، والعالق في منتصف بئر عمقها 60 مترا ولا يتجاوز قطرها 30 سم، في ضواحي مدينة شفشاون، بشمال المغرب، العالم أجمع.


وشهدت الواقعة تعاطفا كبيرا من جميع أنحاء العالم، حيث نشر مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صور الطفل وأرفقوها بتدوينات بلغات مختلفة، ودشنوا العديد من الهاشتاغات.


وترقب الملايين في المغرب والعالم العربي نهاية سعيدة لمحنة الطفل الذي جلبت قصته تعاطفا دوليا واسعا.


وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة المغربية عن وضع 3 سيناريوهات لإنقاذ ريان، "السيناريو الأول يتمثل في توسيع البئر مع الأخذ في الاعتبار لاحتمال سقوط الأحجار والأتربة، والثاني إنزال رجال الإنقاذ، والذي جرى بالفعل، ولكن دون جدوى، بسبب اصطدامهم بعوائق، أما السيناريو الثالث فيتمثل في الحفر الموازي للبئر للوصول إلى الطفل عبر منفذ".

 

وبالتوازي مع عمليات الحفر، وضعت السلطات طاقما طبيا على أهبة الاستعداد لتقديم الإسعافات الأولية بمجرد انتشال ريان، كما تم توفير مروحية إسعاف تابعة للدرك الملكي، مجهزة بكل وسائل الإنعاش والإسعاف لنقله عند الضرورة إلى المستشفى المتخصص. إلى جانب سيارة إسعاف طبية وفريق صحي يضم طبيبا مختصا في الإنعاش والتخدير، وممرضين في الإنعاش والتخدير قادمين من المستشفى الإقليمي، وثلاثة ممرضين تابعين للمركز الصحي بالمدينة.


يذكر أن الطفل المغربي دخل يومه الخامس دون طعام أو حتى شراب باستثناء الأيام الأولى، حيث أفاد والده بأنه شرب قليلا في ظلمات البئر السحيقة.
وكان ابن الخمس سنوات قد سقط بشكل عرضي ليل الثلاثاء في هذه البئر الضيقة جدا، والتي يصعب النزول فيها.

 


روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
article-0-1857D4FD00000578-526_634x382

واشنطن ترفع عقوبات عن أنشطة نووية سلمية إيرانية

B608C22A-A45E-7C31-E4998857BFF143AE_small

انطلاق أعمال القمة الإفريقية 35 في أديس أبابا

Chefchaouen-Ryan-bloque3-1

تحديث.. كاميرا المراقبة ترصد حركة الطفل ريان واقل من مترين لانقاذه

mPYZp7iuMSAGdJEQtXLGiyULEvCblL3ifzQYbPk0

7 قتلى بتحطم طائرة في البيرو

OIP (1)

التحالف العربي يعلن بدء عملية عسكرية ضد أهداف حوثية في صنعاء

thumbs_b_c_092e4f8fa00178c076e6386895e20515

وزير مغربي: السلطات سخرت كل الإمكانيات لإنقاذ ريان

أخبار متعلقة
OIF (1)

ما حقيقة الصورة المتداولة لإنقاذ الطفل المغربي ريان! -صورة

صخرة

الكشف عن سبب تأخير إنقاذ الطفل ريان

ajel_2022-02_b7257a74-cd3f-4288-a545-b600af5236d8_1

شاهد - قرب وصول رجال الانقاذ المغربية لعمق البئر لاخراج الطفل ريان

لللللل

جهود إنقاذ الطفل المغربي ريان تدخل لحظاتها الأخيرة - بث مباشر

image

أم ريان تروي قصة اختفاء ابنها وسقوطه في البئر

61fd03da42360436e02e7dd8

شاهد.. لحظة إنهيار الجدار الملاصق لفتحة البئر التي يقبع فيها الطفل ريان