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الخميس، 21-04-2022 07:57 ص

فلكي سعودي يحدد عدة رمضان ويوم العيد

هههه


الوكيل الإخباري - أكد الخبير السعودي في علم الفلك، خالد الزعاق، أن شهر رمضان المبارك في هذا العام سيكمل عدته ثلاثين يوما.

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وقال الزعاق في تغريدة على حسابه في "تويتر" مفيدا بهذا الشأن بأن "شهر رمضان ستكتمل عدته ثلاثين يوما بسبب أن يوم السبت 29 رمضان سيغيب القمر قبل الشمس ولم يولد بعد".


وأوضح الفلكي السعودي أن الهلال لا يرى إلا إذا تحققت أركانه وشروطه وهي:
أن يولد القمر قبل غياب الشمس.


أن يكون للقمر مكث بعد مغيب الشمس.


 حينذاك لا يوجد قمر ألبتة فوق الأفق، و سيتفق العالم الإسلامي على أن يوم الاثنين (2 مايو) هو أول أيام عيد الفطر السعيد.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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