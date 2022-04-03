الأحد 03-04-2022
الوكيل الاخباري

تفاصيل أسعار الخضار في أول أيام رمضان

إطلاق مدفع رمضان من جبل القلعة مساء اليوم

وزير العمل: ربط البرنامج الوطني للتشغيل بالقطاع الخاص

مصر تخطط لإصدار أول صكوك سيادية قبل نهاية يونيو

الخصاونة: 150 ديناراً شهريا لكل مشترك بالبرنامج الوطني للتشغيل

الخصاونة يطلق اليوم برنامج التشغيل الوطني 2022

بعد إقراره من مجلس الأمة.. تعرف على أبرز تعديلات قانون الانتخاب

نفوق نحو 50 رأسا من الأغنام في حادث دهس

السير: كثافة مرورية تشهدها مداخل العاصمة

مستشفى الجامعة: زيارة المرضى من 1 ظهرا حتى 6 مساء في رمضان

الأحد، 03-04-2022 11:46 ص

في مشاهد تريح النفس .. اقامة صلاة التراويح حول العالم -فيديو

ملخص-واضح-عن-صلاة-التراويح-3000


الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في العالم ، على تويتر  ، لقطات مصورة لاقامة صلاة التروايح في العديد من المدن حول العالم .

اضافة اعلان

 

المسجد الحرام بالسعودية :

 

 

 

 

العرب في أمريكا:

 

 

مصر:

 

 

 

العرب في بريطانيا :

 

تونس:

 

 

يذكر انه قد تم رفع قيود كورونا في العديد من الدول العربية ، منها السعودية حيث رفعت إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف واكتفت بالالتزام بارتداء الكمامة أثناء التواجد فيهما . 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
medium_2021-03-22-295968d086

السعودية: فرش 25 ألف سجادة جديدة بالمسجد الحرام -صور

thumbs_b_c_036793ad0143081983706622a6363352

أفغانستان .. 15 اصابة على الأقل في انفجار وسط كابل

d39e1d02-0777-4a3f-80c4-7112dad35ee7_16x9_600x338

المشاورات اليمنية تستأنف اليوم في العاصمة السعودية

ج

انخفاض في عدد الأجانب الحاصلين على الجنسية الروسية بداية هذا العام

ان

انفجارات تهز مدينة أوديسا في أوكرانيا - فيديو

main_image6248bd5329651

أوكرانيا تعلن تحرير كامل منطقة كييف

أخبار متعلقة
medium_2021-03-22-295968d086

السعودية: فرش 25 ألف سجادة جديدة بالمسجد الحرام -صور

d

جزر القمر رابع دولة عربية تعلن رمضان الأحد

ررررررررر

اليوم السبت أول أيام شهر رمضان في 14 دولة عربية

3

دول عربية تعلن السبت أول أيام شهر رمضان - أسماء

ltbd-byn-lmslyn (1)

سلطنة عُمان .. اقتصار صلاة التراويح في رمضان على الملقحين ضد كورونا

280958

بعد عامين من انقطاعها .. قطر تعيد صلاة التراويح في رمضان