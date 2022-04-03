في مشاهد تريح النفس .. اقامة صلاة التراويح حول العالم -فيديو

الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في العالم ، على تويتر ، لقطات مصورة لاقامة صلاة التروايح في العديد من المدن حول العالم .

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المسجد الحرام بالسعودية :





المصلون يؤدون صلاة التراويح وسط أجواء إيمانية وخدمات متكاملة.



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pic.twitter.com/ksJSIvKoZu مشاهد تبعث الطمأنينة بعد غيابها عامين بسبب كورونا..المصلون يؤدون صلاة التراويح وسط أجواء إيمانية وخدمات متكاملة. April 2, 2022

العرب في أمريكا:

مصر:

العرب في بريطانيا :

تونس:

الكويت :

يذكر انه قد تم رفع قيود كورونا في العديد من الدول العربية ، منها السعودية حيث رفعت إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف واكتفت بالالتزام بارتداء الكمامة أثناء التواجد فيهما .