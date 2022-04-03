في مشاهد تريح النفس .. اقامة صلاة التراويح حول العالم -فيديو

الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في العالم ، على تويتر ، لقطات مصورة لاقامة صلاة التروايح في العديد من المدن حول العالم .
المسجد الحرام بالسعودية :
مشاهد تبعث الطمأنينة بعد غيابها عامين بسبب كورونا..— أخبار السعودية (@SaudiNews50) April 2, 2022
المصلون يؤدون صلاة التراويح وسط أجواء إيمانية وخدمات متكاملة.
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pic.twitter.com/ksJSIvKoZu
#السعودية.. لقطات لجموع المصلين وهي تؤدي صلاة التراويح في ثاني ليالي شهر #رمضان المبارك بالمسجد الحرام— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 3, 2022
مصدر الصور: رئاسة شؤون الحرمين#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/N5UbOBMv8h
العرب في أمريكا:
#Ramadan افطار صائم ، صلاة المغرب والعشاء مع التراويح والدعاء في وسط اشهر ميدان في امريكا #timesSquare_taraweeh #TimesSquare #NEW_YORK #Taraweeh pic.twitter.com/vbRQ6Vca6O— 🇺🇸 غريب 🇦🇫 (@QA_793) April 3, 2022
مصر:
صور من صلاة التراويح الأولي في مصر ❤🌙#الجامع_الازهر pic.twitter.com/vvms9dcmOC— اسكندرية - Alexandria 🌙🏮 (@Alexandria_egy1) April 2, 2022
العرب في بريطانيا :
فيديو : جانب من #صلاة_التراويح في مركز غرب #لندن الإسلامي بمنطقة إيلينغ. #العرب_في_بريطانيا AUK المزيد في https://t.co/E1tJvjZvxA pic.twitter.com/PRMfgA864x— AUK العرب في بريطانيا (@AlARABINUK) April 2, 2022
#فيديو: جانب من #صلاة_التراويح في مصلى نادي بارك رويال - غرب #لندن خلف الشيخ عبد الغني المغربي . #العرب_في_بريطانيا AUK pic.twitter.com/CjPkma7Cs6— AUK العرب في بريطانيا (@AlARABINUK) April 1, 2022
تونس:
صور من صلاة التراويح الأولى عشية #رمضان من جامع الزيتونة في #تونس الخضراء pic.twitter.com/DBIWEMfPas— الحرية للشعوب (@alhory4people) April 2, 2022
الكويت :
من اجمل #تراتيل #القارئ محمد البراك في يوم ١ #رمضان من #صلاة #التراويح🕌— اخبار الفوز (@alfouznews) April 2, 2022
٠٠٠#الكويت#مساء_الخير #رمضان_كريم #رمضان_٢٠٢٢ #ramadankareem pic.twitter.com/8l6HUHWpCc
يذكر انه قد تم رفع قيود كورونا في العديد من الدول العربية ، منها السعودية حيث رفعت إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف واكتفت بالالتزام بارتداء الكمامة أثناء التواجد فيهما .