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الخميس، 15-02-2024 11:59 ص

فيديو- لحظة انتشال طفل حي من تحت الأنقاض اثر قصف الاحتلال على جنوب لبنان

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الوكيل الإخباري- انتشلت فرق الإسعاف فجر اليوم الخميس، طفلا حيا من تحت أنقاض مبنى قصفه الطيران الحربي الإسرائيلي في مدينة النبطية، جنوب لبنان.

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وأفادت مصادر بأن الجيش الإسرائيلي أطلق عند ساعات الفجر الأولى، اليوم الخميس وابلا من القنابل الحارقة على أطراف بلدات الناقورة، جبل اللبونة، علما الشعب، البستان، وعيتا الشعب الحدودية.

 

كما حلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي بكثافة فوق قرى قضاء صور وبنت جبيل، بينما أطلقت القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.


كما طال القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف الناقورة ووادي حامول واللبونة في القطاع الغربي.


وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية قرى وبلدات جنوبية لم تتعرض للقصف منذ بداية الأحداث، من بينها شقة سكنية في النبطية مما أدى إلى استشهاد عدد من المدنيين جراء هذه الغارات.


وقد تمكنت فرق الإسعاف والإغاثة عند ساعات الفجر الأولى من انتشال طفل من تحت الأنقاض حيا، بعد أكثر من 6 ساعات من البحث عن ناجين .

 




روسيا اليوم



 




 

 


 

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