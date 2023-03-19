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الأحد، 19-03-2023 12:35 م

قادرة على إحداث الفارق.. ماذا تعرف عن طائرات "الدرون"؟

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الوكيل الإخباري - كشف خبراء عسكريون أن الطائرات المسيرة " الدرون" قادرة على إحداث الفارق في الحرب فهي تعد قوى عسكرية يصعب التغلب عليها.

وبعد النجاحات التي قدمتها في في الحروب الأخيرة أثبتت "الدرون" أنها مستقبل الصناعات العسكرية.

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وتعد الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا أكثر الدول امتلاكا لهذا السلاح، وتتنافس فيما بينهما لتطويرها، والاستحواذ على تكنولوجيا صناعتها.


ووسط أسراب الطائرات التي تمتلكها الدول الأربع، يبرز 4 أنواع تصنف بأنها أفضل أنواع الطائرات المسيرة، وفقا لسكاي نيوز عربية.


طائرة MQ-9 Reaper الأمريكية:


-صنعت بشكل أساسي لجمع المعلومات الاستخباراتية.
-قادرة على الاشتباك مع أهداف جوية وأرضية وبحرية.
-تستطيع حمل 1701 كغ من المتفجرات.
-سرعتها القصوى 240 عقدة.
-تحوي أجهزة استشعار دقيقة وكاميرات مراقبة.
-تستطيع الطيران 14 ساعة متواصلة.
-تستطيع الانطلاق من فوق حاملة الطائرات ومن الأراضي الممهدة.
-حمل أكثر من 10 أنواع من الصواريخ.


طائرة وينغ لونغ آي دي الصينية:


-صنعت لتنفيذ عمليات قتالية واستخباراتية.
-لها قدرة عالية في الاشتباك والمناورة وضرب أكثر من هدف.
-بمقدورها التحليق لـ35 ساعة متتالية.
-حمل 10 أنواع مختلفة من الأسلحة، مثل صواريخ "السهم الأزرق" الموجهة بالليزر أو قنبلة "واي زد 212" الموجهة بالليزر، والمضادة للأفراد.
-قادرة على الاشتباك مع أهداف أرضية من على ارتفاع 7 كيلو.
-يمكنها حمل أسلحة بزنة 400 كغ.


درون الصياد الروسي:

 

 -أكثر الطائرات التي لها قدرة على التخفي.
-تحوي تكنولوجيا عالية الدقة ومزودة بوسائل مختلفة للاستطلاع.
-يمكن استخدامها مع مقاتلة "سو-57" للجيل الخامس كدعم في عمليات الاشتباك.
-تحلق أكثر من 20 ساعة متتالية.
-تزن 20 طنا؛ ما يجعلها أثقل طائرة مسيرة في العالم.
-قادرة على قصف الأهداف الأرضية بالقنابل، وتدميرها بذخائر عالية الدقة، وتقلع من حاملات الطائرات.
-مزودة بصاروخ جو أرض المضاد للرادار و4 صواريخ Х-74М2 فوق الصوتية و8 قنابل موجهة من طراز "كاب 250".

 

سكاي غاردين البريطانية:

 

-طائرة هجومية معدة لضرب الأهداف الأرضية والبحرية والاشتباك الجوي.
-يمكنها حمل 1.8 طن من الصواريخ والقنابل الموجهة.
-تحلق على ارتفاعات تتجاوز 13 ألف متر.
-تستطيع حمل صواريخ أرض جو، وجو جو.
-تقوم بعمليات الحرب الإلكترونية والتشويش.
-تحوي أجهزة استشعار عالية الدقة.
-تحوي كاميرات مراقبة على أعلى مستوى.
-يمكنها البقاء في الجو 40 ساعة.

 

البيان

 




 

 


 

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