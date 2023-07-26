الأربعاء 26-07-2023
الوكيل الاخباري

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة معلم توجيهي في إربد

هل يؤثر قرار رفع الفائدة من الفيدرالي الأمريكي على قروض و ودائع الأفراد؟

اعلان هام بشأن مباراة الفيصلي والوحدات يوم الجمعة

وزير التربية يفجر مفاجأة حول تغشيش أجوبة التوجيهي عبر مئذنة

سلطة وادي الأردن: تأجير قرابة (4081) دونم ضمن مناطق الاختصاص

ما فضل يوم عاشوراء وحكم صيامه ؟ .. الإفتاء تجيب

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بنابلس واعتقال 42 بالضفة والقدس

الامن العام : إصابات في مشاجرة بالرمثا

موسكو: تقليص مولدوفا موظفي سفارتنا غير مبرر ولن يبقى بلا رد

قرار عراقي هام للصناعة الأردنية

الأربعاء، 26-07-2023 12:10 م

قاضٍ فدرالي يبطل قيودا فرضتها إدارة بايدن على طالبي اللجوء

2023-07-25T005810Z_1149822071_RC2Y92AC569S_RTRMADP_3_USA-IMMIGRATION-BORDER


الوكيل الإخباري- أصدر قاض فدرالي مساء أمس الثلاثاء، حكما أبطل بموجبه سياسة اللجوء التي فرضتها إدارة الرئيس جو بايدن، منذ أكثر من شهرين، رافضا المبدأ الذي اعتمد من أجل وقف تدفق المهاجرين عبر الحدود الجنوبية.

وبحسب "واشنطن بوست" أصدر القاضي جون تايغار من المحكمة الفدرالية في سان فرانسيسكو، قرارا اعتبر فيه أن السياسة التي تجبر المهاجرين على التقدم بطلبات لجوء من بلدانهم أو بلدان العبور من أجل الحصول على موافقة لدخول الولايات المتحدة، "غير قانونية".

اضافة اعلان


واعتمدت إدارة بايدن، منذ أكثر من شهرين سياسة، تعاقب المهاجرين الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني تتمثل برفض طلبات اللجوء التي يتقدمون بها، في حين تقبل النظر في طلبات من يحصلون على مواعيد لطلب اللجوء قبل دخولهم الأراضي الأميركية.


وفي سابقة من نوعها، قد يرغم هذا القرار القضائي الحكومة الأميركية على قبول طلبات لجوء المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا الأراضي الأميركية، ما يؤدي إلى موجة تدفق جديدة للمهاجرين من المكسيك بعد انخفاضها في الشهرين الماضيين.


لكن القاضي تايغار، علّق حكمه لمدة 14 يوما، ليمنح إدارة بايدن وقتا لاستئنافه.
وأعلنت وزارة العدل أنها ستستأنف الحكم الذي تراه مخالفا لقناعاتها، مشيرة إلى أنها ستسعى في غضون ذلك إلى إرجاء تطبيق قرار تايغار، لأطول فترة ممكنة.
وقالت الوزارة في بيان، إن القواعد التي وضعتها إدارة بايدن في أيار الماضي، هي "ممارسة قانونية للسلطة الواسعة التي منحها إياها قانون الهجرة".

 

بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64c0e70a4c59b77fd949c54c

موسكو: تقليص مولدوفا موظفي سفارتنا غير مبرر ولن يبقى بلا رد

64c0d1fe4c59b77e8d58587f

استقالة رئيس الوزراء الكمبودي هون سين بعد عقود في الحكم

64c0c5a242360441dd5a4476

السيسي يتوجه إلى بطرسبورغ.. ولقاء مرتقب مع بوتين

64c0d0bc42360473a059dff4

إصابة رجل في أبو ظبي بفيروس شق طريقه إلى البشر من الخفافيش عبر الإبل

631bbd20cf53a

بيان عاجل صادر عن المملكة العربية السعودية

64c0c26c423604624f39f8f3

العثور على كمية كبيرة من المخدرات على شاطئ فلوريدا

أخبار متعلقة
image - 2023-07-10T090723.076

البيرو تنقذ 23 أفغانياً احتال عليهم مهربون