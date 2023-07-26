قاضٍ فدرالي يبطل قيودا فرضتها إدارة بايدن على طالبي اللجوء

الوكيل الإخباري- أصدر قاض فدرالي مساء أمس الثلاثاء، حكما أبطل بموجبه سياسة اللجوء التي فرضتها إدارة الرئيس جو بايدن، منذ أكثر من شهرين، رافضا المبدأ الذي اعتمد من أجل وقف تدفق المهاجرين عبر الحدود الجنوبية.



وبحسب "واشنطن بوست" أصدر القاضي جون تايغار من المحكمة الفدرالية في سان فرانسيسكو، قرارا اعتبر فيه أن السياسة التي تجبر المهاجرين على التقدم بطلبات لجوء من بلدانهم أو بلدان العبور من أجل الحصول على موافقة لدخول الولايات المتحدة، "غير قانونية".

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واعتمدت إدارة بايدن، منذ أكثر من شهرين سياسة، تعاقب المهاجرين الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني تتمثل برفض طلبات اللجوء التي يتقدمون بها، في حين تقبل النظر في طلبات من يحصلون على مواعيد لطلب اللجوء قبل دخولهم الأراضي الأميركية.



وفي سابقة من نوعها، قد يرغم هذا القرار القضائي الحكومة الأميركية على قبول طلبات لجوء المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا الأراضي الأميركية، ما يؤدي إلى موجة تدفق جديدة للمهاجرين من المكسيك بعد انخفاضها في الشهرين الماضيين.



لكن القاضي تايغار، علّق حكمه لمدة 14 يوما، ليمنح إدارة بايدن وقتا لاستئنافه.

وأعلنت وزارة العدل أنها ستستأنف الحكم الذي تراه مخالفا لقناعاتها، مشيرة إلى أنها ستسعى في غضون ذلك إلى إرجاء تطبيق قرار تايغار، لأطول فترة ممكنة.

وقالت الوزارة في بيان، إن القواعد التي وضعتها إدارة بايدن في أيار الماضي، هي "ممارسة قانونية للسلطة الواسعة التي منحها إياها قانون الهجرة".

بترا