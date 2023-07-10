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الإثنين، 10-07-2023 09:05 ص

البيرو تنقذ 23 أفغانياً احتال عليهم مهربون

image - 2023-07-10T090723.076


الوكيل الإخباري - أنقذت سلطات البيرو، أمس الأحد عند الحدود مع البرازيل 23 أفغانيا احتال عليهم مهربو مهاجرين، وفق ما أعلنت النيابة العامة.

المهاجرون الذين حاولوا العبور إلى الإكوادور، دفعوا أموالا لمهربين لنقلهم عبر البلاد إلى الحدود الشمالية، وفق مكتب المدعي العام.

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لكن هؤلاء تعرّضوا لعملية احتيال وتركوا بلا طعام داخل منزل في قرية إيناباري في إقليم مادري دي ديوس عند الحدود بين البيرو والبرازيل، وفق النيابة العامة.


وبين الضحايا حسب النيابة العامة "أربعة أطفال بينهم رضيع يبلغ عمره شهرين".


ولم تكشف النيابة قيمة المبالغ التي دفعها المهاجرون للمهربين.


دُفع الأفغان للاعتقاد بأنهم سيُنقلون إلى مدينة إقليمية، ومنها إلى العاصمة ليما قبل التوجّه إلى تومبيس، وهي مدينة عند الحدود الشمالية للبيرو مع الإكوادور.

 

البيان

 




 

 


 

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