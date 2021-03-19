الجمعة 19-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

العجارمة يدعو إلى السماح للقطاع الخاص باستيراد لقاحات كورونا

دول أوروبية تستأنف استخدام أسترازينيكا

مركز شركاء الاردن ينظم ورشة لاطلاق منهجية تحديث الخطط لبلديات المفرق

السماح بإقامة صلاة التراويح في المسجد النبوي وفق ضوابط

الملك سيزور العراق قريبا

أنقرة: تواصلنا مع روسيا لإيقاف إطلاق النار من سوريا

تقرير دولي لا يستبعد تحول كورونا لمرض موسمي

الحكومة تكشف مستجدّات برنامج التطعيم الوطني ضدّ كورونا وأعداد المطاعيم

ندوة باليرموك عن دور الإدارة بحماية الصحة العامة في ضوء جائحة كورونا

تركيا تسجل أكبر حصيلة للإصابات بكورونا

الجمعة، 19-03-2021 11:40 ص

قطار يصدم شاحنة ويفجرها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.. فيديو

ca8ec226a3354b22b6d65d3d1b99e859


الوكيل الاخباري - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصة "يوتيوب" مقطع فيديو يوثق لحظة اصطدام قطار بشاحنة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

اضافة اعلان

وأظهر مقطع الفيديو المنتشر لحظة اصطدام قطار بشاحنة بعدما علقت الأخيرة على السكة وفشلت في التحرك.

 

وقام القطار السريع بصدم الشاحنة بقوة بعد فشله بالتوقف ما أدى إلى انفجار الشاحنة وصعود كتلة دخانية سوداء كبيرة في المنطقة.


وأشارت المصادر، نقلا عن سلطات الولاية، إلى أن الحادث لم يسفر عن إصابات في الأرواح حيث تمكن سائق الشاحنة من القفز منها في الوقت الحاسم.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
20210319_112727

سامية حسن أول امرأة تتولى رسميا رئاسة تنزانيا

1013626281

انفجار قمر صناعي أمريكي في الفضاء

Untitled-1-624

نجل ترامب: لا يوجد زعيم في الولايات المتحدة

918790

مجلس الشيوخ الأميركي يثبّت بيرنز مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية

8

أنقرة: تواصلنا مع روسيا لإيقاف إطلاق النار من سوريا

32021823742928767932

الجامعة العربية تؤكد التزامها بدعم ومساندة السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا

أخبار متعلقة
مقتل

مصرع 9عسكريين في تحطم مروحية في أفغانستان

1036707178

سماع دوي انفجار جنوب بيروت

6040a06b4c59b77cc00ac07e

مصرع طبيبة في انفجار قنبلة بشرق أفغانستان

LAPD_Mission_Hills

العثور على عبوة ناسفة قرب مدرسة ابتدائية في كاليفورنيا

4397

انفجار قرب مركز لاختبار كورونا في هولندا

603a3b414c59b77bf0402405

أوكرانيا .. مصرع شخص جراء انفجار في مستشفى