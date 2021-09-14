الثلاثاء 14-09-2021
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الثلاثاء، 14-09-2021 05:25 م

قطر: ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك 2.95 بالمئة

قطر


الوكيل الإخباري - سجل مؤشر أسعار المستهلك في قطر، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا بنسبة 95ر2 بالمئة في نهاية شهر آب الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

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وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري الصادرة، اليوم، أن هذا الارتفاع جاء نتيجة ارتفاع التكلفة في تسع مجموعات مكونة للمؤشر، أبرزها مجموعة الترفيه والثقافة التي سجلت زيادة بنسبة 88ر15 بالمئة، وتلتها مجموعة النقل بنسبة 27ر13 بالمئة، ومجموعة التعليم بنسبة 38ر2 بالمئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 36ر2 بالمئة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 33ر1 بالمئة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 18ر1 بالمئة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 99ر0 بالمئة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 65ر0 بالمئة، ومجموعة الصحة بنسبة 17ر0 بالمئة.


وشهدت مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى انخفاضا بنسبة 76ر4 بالمئة، وكذلك مجموعة الملابس التي سجلت تراجعا في الأسعار بنسبة 41ر2 بالمئة.

 

بترا


 




 

 


 

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