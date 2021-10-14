الجمعة 15-10-2021
الوكيل الاخباري

قطر تدعو كافة الأطراف اللبنانية إلى تجنب التصعيد

الزرقاء : أمسية شعرية وأدبية في نادي اسرة القلم الثقافي

منتدى العارضة الثقافي ينظم يوما تراثيا بالعقبة

السلط : اختتام برنامج المناظرات في شباب كلنا الاردن

إربد : ورش عمل تدريبية لتطوير مهارات الشباب

محاضرة عن أهمية التوعية المرورية بالكورة

أسماء الطلبة المرشحين للقبول في تخصصي الطب وطب الأسنان- رابط

المعايطة وبني مصطفى يلتقيان عدداً من الإعلاميين في رئاسة الوزراء

بريطانيا تسجل 157 وفاة و 45066 إصابة بكورونا

الكويت تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان

الخميس، 14-10-2021 11:55 م

قطر تدعو كافة الأطراف اللبنانية إلى تجنب التصعيد

d


الوكيل الاخباري - دعت قطر، الخميس، كافة الأطراف اللبنانية إلى تجنب التصعيد وضبط النفس وتغليب صوت الحكمة والمصلحة الوطنية على المصالح الحزبية والسياسية.

وقال بيان لوزارة الخارجية، إن الدوحة "تتابع بقلق التطورات الميدانية للأوضاع في لبنان".

وأكد على "استمرار دعم دولة قطر للأشقاء اللبنانيين، ومواصلة مشاركتها الفاعلة في كافة الجهود الدولية والإقليمية التي من شأنها ضمان الاستقرار في جمهورية لبنان، وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق".

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202114152527405560601

الكويت تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان

w

حداد عام في لبنان الجمعة على أرواح ضحايا اشتباكات بيروت

w

الجيش اللبناني يعلق على أحداث بيروت

8

عون : لن نسمح لأحد أن يأخذ لبنان رهينة

w

رئيس الوزراء الياباني يحل البرلمان تمهيداً لإجراء انتخابات عامة

w

أكثر من 46 قتيلاً بحريق مبنى سكني في تايوان

أخبار متعلقة
5

مجلس الأمن يدعو الحكومة اللبنانية للإسراع بتنفيذ الاصلاحات

9

زورق حربي إسرائيلي يخرق المياه اللبنانية

w

مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء لبنان السابق