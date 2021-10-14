قطر تدعو كافة الأطراف اللبنانية إلى تجنب التصعيد

الوكيل الاخباري - دعت قطر، الخميس، كافة الأطراف اللبنانية إلى تجنب التصعيد وضبط النفس وتغليب صوت الحكمة والمصلحة الوطنية على المصالح الحزبية والسياسية.



وقال بيان لوزارة الخارجية، إن الدوحة "تتابع بقلق التطورات الميدانية للأوضاع في لبنان".



وأكد على "استمرار دعم دولة قطر للأشقاء اللبنانيين، ومواصلة مشاركتها الفاعلة في كافة الجهود الدولية والإقليمية التي من شأنها ضمان الاستقرار في جمهورية لبنان، وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق".

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