الثلاثاء 15-12-2020
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الثلاثاء، 15-12-2020 04:13 م

اعتبرته عملا تخريبيا

قطر تدين الهجوم على ميناء جدة

ط
علما قطر والمملكة العربية السعودية


الوكيل الإخباري - أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف أمس ناقلة نفط في ميناء جدة بالمملكة العربية السعودية.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية، اليوم الثلاثاء، اعتبرت الدوحة الهجوم "عملا تخريبيا منافيا لكافة الأعراف والقوانين الدولية، الأمر الذي من شأنه التأثير بشكل خطير على حرية الملاحة وأمن واستقرار إمدادات الطاقة".

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وجددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية، مهما كانت الدوافع والأسباب.


وفي وقت سابق، أفادت منظمة "عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة" (UKMTO)، بأنه تم إغلاق ميناء جدة السعودي، الذي يعد أكبر ميناء في المملكة، بعد الانفجار الذي أصاب الناقلة "بي دبليو راين" المملوكة لشركة هافينا.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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