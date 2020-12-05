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السبت، 05-12-2020 08:59 ص

استمرار في المناقشات الإيجابية

الدوحة: حل الأزمة الخليجية يضمن وحدة شعوب الخليج

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أعلام دول خليجية


الوكيل الإخباري - أكدت المتحدث باسم وزارة خارجية قطر لولوة الخاطر، أن الاتفاق على حل الأزمة الخليجية سيكون "ربحا للجميع، وحلا يضمن وحدة الشعوب الخليجية وأمن المنطقة واستقلالية وسيادة كل دولة".

وقالت الخاطر في تصريحات صحافية ، إن "الخاسر الأكبر من هذه الأزمة، كانت مسيرة مجلس التعاون الخليجي وشعوب الخليج والمنطقة، وأن حل تلك الأزمة سيكون ربحا للجميع".

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وتابعت: "لا يمكن إلا أن نستذكر في هذه اللحظات الجهود العظيمة والمخلصة لأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والتي يستكملها اليوم بذات الحرص والاخلاص أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح".


وأشارت، إلى أن "بلادها ستستمر في هذه المناقشات بإيجابية ومسؤولية تجاه مصلحة المنطقة ومستقبلها".


وكشف وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح في وقت سابق عن مباحثات "مثمرة" جرت في إطار "تحقيق المصالحة ودعم وتحقيق التضامن والاستقرار الخليجي والعربي".


وقال الصباح في بيان بثه التلفزيون الرسمي: "جرت مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضيةـ أكدت فيها كافة الأطراف حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم".


وتفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ يونيو 2017 حصارا بريا وجويا وبحريا على قطر، لـ"دعمها للإرهاب وعلاقتها بإيران"، فيما تنفي الدوحة اتهامها بالإرهاب، وتعتبره "محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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