السعودية تعلق حول الاتفاق النووي بين واشنطن وطهران

الوكيل الإخباري - نقلت وكالة "فرانس برس" عن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان تأكيده على ضرورة التشاور مع دول الخليج بشأن أي اتفاق نووي جديد بين إيران والولايات المتحدة.

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وتحدّث الوزير عن التقدم الذي أحرز مؤخرا في سبيل إنهاء الخلاف المستمر منذ عام 2017 بين قطر وجيرانها، قائلا إن حلفاء الرياض "على الخط نفسه" بشأن حل الأزمة الخليجية.

المصدر : روسيا اليوم



