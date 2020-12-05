السبت 05-12-2020
الوكيل الاخباري

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السبت، 05-12-2020 03:57 م

تقدم مثمر

السعودية تعلق حول الاتفاق النووي بين واشنطن وطهران

سع


الوكيل الإخباري - نقلت وكالة "فرانس برس" عن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان تأكيده على ضرورة التشاور مع دول الخليج بشأن أي اتفاق نووي جديد بين إيران والولايات المتحدة.

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وتحدّث الوزير عن التقدم الذي أحرز مؤخرا في سبيل إنهاء الخلاف المستمر منذ عام 2017 بين قطر وجيرانها، قائلا إن حلفاء الرياض "على الخط نفسه" بشأن حل الأزمة الخليجية.

 

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

 

 



 




 

 


 

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