قطر.. زراعة مليون شجرة قبل مونديال 2022

الوكيل الإخباري- أعلنت قطر، اليوم الثلاثاء، عن التزامها بزراعة مليون شجرة قبل حلول موعد مونديال كأس العالم 2022 الذي تستضيفه أواخر شهر تشرين الثاني من العام المقبل.



وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري المهندس سعد بن شريدة الكعبي في تصريحات، إن هذه الجهود تصب ضمن مبادرة تستهدف زراعة 10 ملايين شجرة بحلول عام 2030 في نهاية فترة رؤية قطر الوطنية التي تمتد إلى ذلك العام.



وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز دور قطر في معاهدة باريس الخاصة بالتغيّر المناخي، ويأتي إطلاقها تعبيرا عن اهتمام الجهات المعنية في قطر بالتجميل الذي بات يحظى باهتمام كبير من جميع الجهات، خاصة وأن التجميل في دول مُناخها صحراوي في منطقة الخليج أمرٌ ليس باليسير، حيث يكون من الصعوبة بمكان المحافظة على توفير جو مثالي لنموّ الأشجار فيها بما يضمن استمراريتها.

اضافة اعلان

المصدر:بترا